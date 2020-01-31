Санкт-Петербург, 31 января 2020, 15:23 — REGNUM Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» обрушился вскоре после начала работ по демонтажу крыши. Об этом сообщают очевидцы.
Инвестор «СКА-Арена» начал работы по сносу мембранной кровли СКК в рамках проекта «реконструкции». С утра 31 января несколько кранов окружили арену и начали подпиливать опоры.
Около 15:00 произошло полное обрушение, крыша упала внутрь, стены также обрушились.
«Только что взорвали СКК», — решили местные жители, написавшие об этом в паблике противников сноса.
«Услышали из парка, бегу домой смотреть, что с квартирой», — заявила Вера Зюмычева. Местные опасаются, что соседние пятиэтажные дома пострадали.
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