Санкт-Петербург, 31 января 2020, 15:29 — REGNUM МЧС сообщает о возможных пострадавших в результате обрушения СКК в Петербурге.
Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций, предварительно под завалами могут находиться рабочие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Обрушение части конструкции СКК произошло во время производства работ по демонтажу кровли здания.
«Предварительно под завалами могут находиться рабочие», — говорится в сообщении ГУ МЧС.
На попавших в сеть кадрах видно, что как минимум один рабочий не успел добежать до люльки, висящей на кране, в момент обрушения.
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