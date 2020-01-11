Улан-Удэ, 11 января, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП в Бурятии, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, это сделано в связи с возрастающим в СМИ резонансом вокруг уголовного дела.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Напомним, 5 января внедорожник «Лэнд Крузер Прадо» на полной скорости сбил девушку на трассе в Прибайкальском районе и скрылся. Пострадавшая скончалась от травм, а поврежденный автомобиль был найден на просёлочной дороге в десяти км от места происшествия.

Спустя несколько часов в полицию явился известный в республике предприниматель Галуст Пилосян, сообщив, что за рулём машины находился он. При этом автомобиль фактически принадлежал секретарю политсовета «Единой России» в Бурятии Баиру Жамбалову. Последний позже сообщит, что они поменялись машинами, потому что политик хотел попробовать новую машину бизнесмена.

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Однако в СКР не исключают, что за рулём внедорожника мог находится и кто-то другой, в том числе политический деятель. Следователи намерены проверить всех причастных на полиграфе. Кроме того, из машины изъяты отпечатки пальцев и биоматериалы, которые позволят выяснить, кто действительно был за рулём во время ДТП. О результатах проверок теперь следователи будут докладывать в центральный аппарат СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов предложил Баиру Жамбалову уйти со своего поста в политсовете ЕР на время следствия. Это сделано, чтобы исключить любые подозрения о вероятности использования служебного положения. По данным СМИ, соответствующее заявление тот уже написал.

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