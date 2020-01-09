Улан-Удэ, , 13:56 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал секретарю регионального политсовета «Единой России» Баиру Жамбалову временно покинуть свой пост из-за дела о смертельном наезде в Прибайкальском районе. Ранее появившуюся информацию официально подтвердил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

По его словам, партийный функционер выступит в деле в качестве свидетеля. Напомним, в результате ДТП погибла 17-летняя девушка.

«Он является секретарём политсовета Бурятского отделения партии «Единая Россия» и для того, чтобы исключить любые подозрения со стороны родителей погибшей девушки вероятности использования служебного положения, глава Бурятии рекомендовал Баиру Жамбалову на время следствия сложить с себя обязанности руководителя», — отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла пятого января на трассе возле села Батурино в Прибайкальском районе. Внедорожник на большой скорости сбил переходившую дорогу девушку, после чего скрылся, оставив её умирать.

Спустя несколько часов предприниматель Галуст Пилосян явился в полицию, сообщив, что это он был за рулём автомобиля. При этом выяснилось, что машина была его знакомого, которым оказался Баир Жамбалов. Напомним, суд не стал заключать обвиняемого под стражу, сославшись на то, что он «страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом».

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