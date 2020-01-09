Улан-Удэ, , 14:29 — REGNUM Проходящий свидетелем по делу о смертельном ДТП в Бурятии руководитель политсовета «Единой России» Баир Жамбалов прокомментировал происшествие. Напомним, предприниматель Галуст Пилосян, обвиняемый в наезде, в результате которого погибла 17-летняя девушка, находился за рулём машины политика.

«Я выехал на своей машине раньше, то есть не на своей, а на машине друга. А он на моей машине позже. Почти одновременно, но я раньше выехал и оторвался намного вперед. Хотел попробовать его машину», — передаёт сайт Infpol.

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По его довольно путанным словам выяснилось, что друг после ДТП «отъехал на 2−3 метра вниз». Поехали за медиком, однако у машины выбежал тосол, и она «просто-напросто встала». На второй машине они вернулись на место происшествия, но увидев там людей, развернулись и поехали в сторону другого села.

«Они снова позвонили, что машина заглохла. Позвонили и то через время, потому что у них телефоны были севшие», — рассказывает политик.

В результате запутанными и незнакомыми дорогами им удалось выйти на сотрудников ГИБДД. Баир Жамбалов при этом заявляет, что они не бросили сбитую девушку умирать на морозе, а просто искали медика. Но почему-то поиски врача сильно затянулись, ведь по словам следователей, обвиняемый явился в полицию спустя несколько часов. Между тем, от села Батурино, где сбили девушку до Улан-Удэ всего около 80 км.

Политик добавил, что Пилосян недавно купил новую машину — «Фольксваген Туарег», поэтому он попросил поменяться. «Лэнд Крузер Прадо» Баира Жамбалова, на котором и была сбита девушка, по его словам, принадлежит дяде политика.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал ему временно покинуть свой пост секретаря политсовета «Единой России» на время следствия. По словам пресс-секретаря главы Алексея Фишева, это необходимо, чтобы исключить любые подозрения о вероятности использования служебного положения.

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