Улан-Удэ, , 14:02 — REGNUM В Следственном управлении СКР по Бурятии подтвердили, что внедорожником, на котором 5 января задавили насмерть 17-летнюю девушку, «фактически владеет известный в республике политический деятель». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, «известным политиком» является пока ещё действующий секретарь регионального политсовета «Единой России» Баир Жамбалов. Ранее он заявил, что «Ленд Крузер Прадо» принадлежит его дяде.

Между тем обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшим за собой смерть человека, и оставлении места происшествия предъявлено предпринимателю Галусту Пилосяну. Спустя несколько часов после ДТП бизнесмен явился в полицию и сообщил, что за рулём машины находился он.

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Повреждённый внедорожник был найден позже в десяти км от места происшествия. Видеорегистратора в машине не было. Специалисты изъяли из машины отпечатки пальцев, а также биологические объекты, по которым выяснят, кто в действительности находился за рулём в момент ДТП.

«Следствием помимо версии, изложенной самим обвиняемым, досконально проверяются версии о причастности к преступлению граждан, которые находились с ним вместе и могли управлять машиной в момент ДТП. В том числе, на причастность к преступлению проверяется политический деятель — владелец автомобиля, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода», — отметили в СКР.

Следователи также намерены проверить всех фигурантов на полиграфе. Кроме того, проводится анализ видео с регистратора одной из попутных машин, однако пока по ним невозможно точно идентифицировать лицо водителя. В СКР призывают других возможных свидетелей обратиться к правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информацию, что Баир Жамбалов подал заявление об отставке с поста секретаря регионального отделения ЕР. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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