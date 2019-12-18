Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Некоторые жители поселка Шушары на юге Петербурга оказались разочарованы встречей с вице-губернатором по строительству Николаем Линченко, которая состоялась по итогам почти месяца бессрочных одиночных пикетов у городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Дома в Шушарах

Жители пытались обратить внимание на колоссальную нехватку школ, детских садов и поликлиник, транспортные проблемы и продолжающуюся жилищную застройку. В результате люди отмечают, что ждут выполнения хотя бы тех обещаний, что были даны, но уже не верят чиновникам.

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Среди озвученного — строительство линии скоростного трамвая до станции метро «Купчино» к 2023 году, а также возведение компанией «Дальпитерстрой» одной школы и одного детского сада.

Накануне совещания шушарцы высказывали надежды, что вице-губернатора Линченко и его подчиненных поведут к месту встречи со стороны Первомайской улицы, 15, проводят по грязи к школе №459, как обычно ходят дети, отправят на получасовую прогулку до ж/д платформы без фонарей в темное время суток, чтобы чиновники «прочувствовали, как людям будет хорошо, быстро, безопасно и удобно добираться до работы после отмены автобусов №418 и К-3». Эти маршруты должны быть упразднены в результате транспортной реформы к лету 2020 года.

Представитель инициативной группы поселка Михаил Шариков удивлен тем, что на совещание попало так мало активных жителей, вместо которых, как он полагает, согнали «массовку». Он отмечает, что на встречу звали активистов, руководство двух основных застройщиков, которым принадлежит земля в Шушарах, глав комитетов. Ему как представителю инициативной группы было предложено составить список тех жителей, кого звать на совещание, причем рекомендовали сократить его до пяти человек — ссылались на то, что совещание «рабочее и закрытое», утверждает он. Удалось согласовать 14 гостей.

«И какое же было наше удивление, когда мы вошли в актовый зал университета, — он был практически весь заполнен. В зале, помимо приглашённых, находились директора школ, заведующие детских садов и много других бюджетников, к которым, в принципе, вопросов в повестке совещания не было. Кроме того, по примерным подсчётам, около трети присутствующих были сотрудники «Дальпитерстроя» и приближённых к ним компаний. До сих пор не нашёл ответ на вопрос: «Почему для жителей сделали ограничения и нагнали массовку из бюджетников и дальпитерстроевцев?» Искренне жаль, что людей для этого отвлекли от их профессиональной деятельности», — заявил Шариков в соцсетях.

По его словам, вместо документов многие решения имели вид поручений вице-губернатора и принимались «на месте». Так, удалось договориться о дополнительном совещании с инициативной группой по вопросу въезда и выезда из поселка.

«По транспорту обещают трамвай к 2023 году. По К-3 пока ответ отрицательный из-за отсутствия конечных остановок, оборудованных местами для отдыха и санитарных нужд водителей. Но Линченко поручил проработать этот вопрос. Так что надежды на сохранение маршрута не теряем. Общественный транспорт к станции «Шушары» на данный момент невозможен технически. Поручено проработать этот вопрос», — описывает Шариков.

Он добавляет, что так как с работой относительного новичка петербургского правительства Николая Линченко пока не знаком, то надежда на выполнение поручений вице-губернатора сохраняется. Обсудить результаты трудов Линченко местный житель предлагает после того, как поручения будут подписаны и представлены общественности.

«В ответ на плакат о моратории на застройку вице-губернатор сказал, что ни одно новое разрешение на жилую застройку сейчас не выдаётся. Но нам-то известно, что застройщикам уже выдана масса разрешений, которой им хватит для активного строительства лет на пять вперёд», — сокрушается Михаил Шариков.

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На сегодня в Шушарах проживают порядка 30 тыс. человек, к 2023 году число жителей может вырасти вдвое — выдано разрешение на строительство еще 33 домов в дополнение к 41 имеющемуся. Школы и детские сады переполнены уже сейчас — первые на 175%, вторые — более чем на 200%. Основными застройщиками, помимо «Дальпитерстроя», являются «Лидер Групп», ФСК «Лидер Северо-Запад» и «Аквилон-инвест».

В конце 2019 года, как сообщили на совещании, собираются ввести встроенные детсад на 105 мест во втором корпусе ЖК «Up Московский» от ФСК «Лидер Северо-Запад». Смольный планирует выкупить у застройщика еще три помещения в этом ЖК под детсады. Ориентировочные сроки сдачи двух детсадов от «Дальпитерстроя» и «Лидер Групп» — 2021 год. Чиновники пытаются получить у «Дальпитерстроя» пять земельных участков, чтобы построить там школы и детсады за счет бюджета. На Вилеровском проспекте город попытается выкупить у того же застройщика помещения площадью 338 кв. метров для детской городской поликлиники.

Михаил Шариков замечает, что, в отличие от Линченко, главе «Дальпитерстроя» Аркадию Скорову у него уже «веры нет». «С 2014 года данные им обещания — и публичные, и личные, и официальные, подтверждённые документами, и неофициальные, которые давались при мне — практически никогда не выполнялись. На этот раз нам было обещано обустройство разворотного кольца на Старорусском для общественного транспорта с установкой мест отдыха водителей на конечной остановке в мае 2020 года, что позволит дальше вести диалог по сохранению маршрута К-3. Обещано начать строительство детского сада на 320 мест и школы на 1650 мест в первом квартале 2020 года со сроками окончания сада в 2021 году, школы — в 2022 году. Надеемся, ждём, но уже не верим!» — заявил Шариков.

Местная жительница Юлия Шипулина назвала все обещанное «так себе подачкой». «Это ничтожно мало для такой катастрофической ситуации! Детский сад на 320 мест? Один? На 320?» — недоумевает она. Шипулина убеждена, что ее ребенку уже никогда не достанется места в детском саду ни к пяти, ни к семи годам, поэтому он продолжит посещать частный, но она никому бы не пожелала «таких перспектив» — детских садов по 300 мест Шушарам нужно не менее трех, убеждена она.

«Школа! Эта обещанная школа на 1650 мест просто разгрузит имеющиеся две школы, на этом всё! Поэтому нам нужно строительство двух таких школ!» — заявляет Шипулина. В связи с этим она считает, что продолжать пикеты у Смольного необходимо, и призывает местных жителей принимать в них активное участие.

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Разговоры о строительстве скоростного трамвая к 2023 году тоже не успокоили шушарцев. Они полагают, что таким образом Смольный пытается подменить требуемую по закону пешеходную доступность социальных объектов «трамвайной».

Петербурженка Ольга Степанова полагает, что для упрощения решения проблем микрорайона необходимо разделить муниципалитет «Шушары» на сами Шушары, поселки Ленсоветовский, Пулковский, Детскосельский и Новая Ижора. И решать проблемы садов, школ, поликлиник точечно, тогда, предполагает она, и чиновники не будут путаться в географии. «От Славянки до Шушар как от «Звездной» до Финляндского вокзала!» — говорит Степанова.

Шушарцы также считают необходимым построить выезды над трассой М-11 и КАД, возвести мост в продолжении 3-го Бадаевского проезда над Московским и Витебским шоссе и железной дорогой для доступа к станции метро «Шушары», которой сейчас могут пользоваться разве что колпинцы. В идеале же, полагают они, нужно протянуть ветку метрополитена до самих Шушар.

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Добавим, в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили, что город будет готовить проект реконструкции Шушарской дороги от Петербургского шоссе до Новгородского проспекта, строительства Шушарской дороги от Новгородского до Витебского проспекта и реконструкции Новгородского проспекта от Пушкинской улицы до Шушарской дороги. Проект должен быть готов в середине 2020 года.

КРТИ уже заключил соглашение с «Лидер Групп» по реконструкции Пушкинской улицы от Новгородского до Витебского проспекта, причем автодорога будет расширена до четырех полос, появятся тротуары и светофоры, которых до сей поры там нет.

В рамках же транспортной реформы по упразднению маршруток в Шушарах на данный момент собираются сохранить только три автобуса — №№ 190, 385 и 34, но жители попытаются переломить ситуацию.

«Отставание по инфраструктуре в Шушарах нужно сокращать в максимально сжатые сроки. Первоочередными для нас являются социальные объекты: строительство детского сада на 320 мест и запуск строительства школы на 1650 мест — разрешение на строительство которой будет получено в ближайшее время, — форсирование строительства поликлинического отделения, которое стоит в планах к завершению до конца 2020 года. С вводом этой поликлиники для взрослых освободится помещение для полной организации детского поликлинического отделения», — подытожил вице-губернатор Николай Линченко.