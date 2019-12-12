Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку бюджетных трат муниципалитетов «Георгиевский» и «Шушары». Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Руководит мероприятиями аудитор КСП Юрий Шутов. КСП интересует эффективность и результативность использования средств местных бюджетов в 2017—2019 годах. Проверку завершат в феврале 2020 года.

Напомним, главой МО «Георгиевский» является Виталий Жолдасов. В 2017 году расходы местного бюджета составили 154 млн рублей, в 2018 — 111,6 млн рублей, в 2019 — более 120 млн рублей.

МО «Поселок Шушары» возглавляет Евгений Медведев, в 2017 году расходы бюджета составили более 150 млн рублей, в 2018 году — 165 млн и в 2019 году — 204 млн рублей.