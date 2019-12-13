Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Жители Шушар — района на юге Петербурга, страдающего от массовой застройки и отсутствия инфраструктуры — не могут добиться встречи с городскими властями. Об этом сообщают сами местные жители. Напомним, они уже несколько недель проводят одиночные пикеты у стен городского правительства.

«Изначально нам обещали встречу по нашим проблемам 26 ноября. Но забыли. Потом выслали официальное приглашение на 11 декабря, многие подвинули ради этого в очередной раз свои планы», — сообщили жители.

Однако, когда 10 декабря на одиночном пикете проходящим мимо чиновникам задали вопрос о предстоящей встрече, оказалось, что и утром 11 декабря она не состоится.

В приглашении отмечалось, что 11 декабря в 10:00 под председательством вице-губернатора Николая Линченко должно было состояться «выездное совещание по вопросу комплексного развития территорий микрорайонов Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, а также в связи с бессрочными пикетами у Смольного жителей пос. Шушары».

«Интересно, когда нас собирались оповестить о переносе встречи?» — недоумевают жители, которые сочли подобное отношение чиновников «пренебрежительным». Теперь встречу передвинули на 17 декабря.

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Заметим, из-за единственного выезда из Шушар жителям приходится каждый день стоять в 40-минутных пробках. Социальная инфраструктура тоже серьезно отстает от застройки: последнюю школу ввели в эксплуатацию в 2015 году, в ней учится вдвое больше детей, чем она должна бы вмещать, в очереди на места в детские сады стоят около 400 человек.

В конце ноября губернатор Александр Беглов сообщил, что семь новых образовательных учреждений и две поликлиники появятся в Шушарах к 2021 году. Кроме того, до конца года планируется приобрести нежилые помещения для детской городской поликлиники в Вилеровском переулке.

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