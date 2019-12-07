Москва, 7 декабря, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Министерство труда РФ разработало законопроект, согласно которому граждане старше 50 лет, которые желают учиться для поиска работы, могут получать стипендию. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Планируется, что жителей России старше 50 лет будут учить по трем схемам. Первая — обучение по направлению от службы занятости, вторая — обучение по направлению работодателей, третья — обучение при участии Союза «Ворлдскиллс Россия».

«Незанятым гражданам, ищущим работу, будет выплачиваться стипендия», — говорится в проекте документа.

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Всего до конца 2024 года планируется обучить более 450 тыс. человек. В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу, а региональные власти вместе с работодателями составляют списки востребованных профессий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пенсионном фонде России заявили, что на меры социальной поддержки могут претендовать свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста. Новые льготы включают предоставление выходных для прохождения диспансеризации, а также увеличенное пособие при поиске работы через центры занятости.

Напомним, с 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Для мужчин возраст выхода на пенсию был повышен до 65 лет, для женщин — до 60 лет.

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