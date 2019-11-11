Москва, , 15:51 — REGNUM В рамках бюджетного процесса депутаты Госдумы рассмотрят возможность выделить в 2020—2022 годах порядка 400 млн рублей для предпенсионеров, которые утратили работу и решили досрочно выйти на пенсию. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Он напомнил, что в Госдуме идет бюджетный процесс и в его рамках депутаты рассматривают не только основной проект закона о федеральном бюджете на 2020−2022 годы, но и проект поправок в госбюджет 2019 года, а также проекты бюджетов внебюджетных фондов — в частности, Пенсионного фонда РФ. Так, депутаты предлагают некоторые «умеренно позитивные» поправки в проект бюджета ПФР на 2020−2022 годы во втором чтении, отметил Исаев.

«Во-первых, мы предлагаем увеличить на 232 рубля величину прожиточного минимума пенсионера», — заявил Исаев.

По его словам, такая цифра необходима для расчета доплат пенсионерам до величины прожиточного минимума.

«Кроме того, предполагается также общее увеличение расходов на выплату пенсий. Очень важный момент — на 400 млн рублей будут увеличены расходы для тех лиц предпенсионного возраста, которые утратили работу и предпочли выйти на пенсию досрочно. Увеличение расходов показывает то, что данная статья работает», — отметил Исаев.