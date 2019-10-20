Москва, , 14:04 — REGNUM При отсутствии возможности трудоустройства граждане России предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно. Об этом пишет «Российская газета».

Такая возможность имеется у граждан предпенсионного возраста, которые не могут найти работу. для такой возможности они должны получить соответствующее подтверждение в центре занятости. Выйти на пенсию раньше на два года положенного срока можно с учетом действующего сейчас переходного периода.

На данный момент известно, что по состоянию на 1 июля 2019 года на пенсию раньше положенного срока вышли 23,5 тыс. граждан, которые не смогли найти работу.

В Пенсионном фонде отметили, что на 2020 года на эти цели заложено 4,4 млрд рублей, на 021 год 0 5,6 млрд рублей, на 2022 год — 6,4 млрд рублей.