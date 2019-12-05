Уйти или доминировать? Будущее России в Арктике — трансляция
Ключевые документы, которые определят развитие Арктической зоны России на десятилетия вперёд, представят на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который с 5 по 7 декабря проходит в Санкт-Петербурге.
Развитие Арктической зоны РФ обсуждают около 2500 делегатов из 40 регионов России: губернаторы и представители органов власти всех арктических регионов, представители федеральных министерств и ведомств, сенаторы и депутаты Федерального собрания РФ.
Делегации на форум направили 22 страны Евросоюза, БРИКС и АТР.
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Новая законодательная основа государственной политики в Арктике станет центральной темой пленарного заседания «Новые горизонты государственной политики в Арктике», которое откроет президент «Ассоциации полярников», специальный представитель президента России в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.
Разработки и технологии для деятельности в полярном регионе представят на выставке, которая откроется в рамках форума. В экспозиции — техника, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, образцы новейших судов ледокольного класса, самолётов, сверхпроходимых машин и вездеходов.
Ранее в Новосибирске завершились испытания прототипа первого в России полупроводникового аэродромного источника электропитания переменного тока для самолётов. Его рыночная стоимость на 30% меньше зарубежных аналогов, а качество и надежность, в отличие от некоторых иностранных изделий, существенно выше.
«За счёт уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре —50 °C. После завершения наладки серийного производства его планируют поставлять не только в северные регионы России, но и в Арктику», — уточняется на странице НГТУ НЭТИ.
По словам управляющего компании «Интеллектуальные машины» Герасима Герасимова, сегодня есть острая нехватка аэродромных преобразователей переменного тока отечественного производства, а даже хорошие зарубежные аналоги порой не выдерживают морозов.
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«Сегодня для Арктики закладывается новая стратегия, новые механизмы и стимулы развития. Речь об этом пойдёт на нашем форуме, который традиционно является связующим звеном между всеми сторонами, заинтересованными в развитии арктических территорий», — заявил Артур Чилингаров перед стартом форума.
В первый день форума состоятся 19 деловых мероприятий — панельных и рабочих сессий, круглых столов, конференций. По актуальным вопросам арктической повестки выступят более 300 экспертов и спикеров.
Форум начнёт работу в 10:00 в КВЦ «Экспофорум» с пленарного заседания на тему «Новые горизонты государственной политики в Арктике».
В этом году повышенный интерес к форуму проявили представители общественных организаций, их общая численность на полях форума составит более 700 человек, сообщает forumarctic.com.
Форум начал работу. Идёт пленарное заседание. Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков называет десять приоритетных направлений развития Арктики.
Как сообщает с форума корреспондент ИА REGNUM, среди названных Крутиковым приоритетов:
Уже несколько спикеров на форуме сказали о принятии стратегии «Арктика 2035» как о решённом вопросе, но никто не сказал, где есть сам этот документ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Минвостокразвития должен был представить документ на обозрение и оценку ещё 1 декабря.
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко заявила, что нужно проанализировать предыдущую стратегию, которая импульса к развитию Арктики не дала. По её мнению, седьмой пункт в докладе Крутикова — о качестве жизни — должен быть на первом месте.
«Нужно говорить не только о преференциях для крупных компаний, а о преференциях для отдельного конкретного человека», — подчеркнула Пивненко.
Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера ИгорьШпектор заявил на форуме о том, что нужно не сохранять численность населения на Севере, а задаться вопросом, сколько его нужно.
По его мнению, нужно оздоравливать Север молодёжью, а пенсионерам дать возможность уехать — в том числе, через систему сертификатов.
Генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян представил на форуме проект «Арктик коннект» (Arctic Connect) первую трансарктическую линию связи, которая пройдет по дну Северного Ледовитого океана и свяжет через Арктику континенты, на которых проживает около 85% мирового населения. Протяженность оптоволоконного кабеля вдоль арктического побережья России составит 11 тыс. км, общая длина — 13,8 тыс. км. Ожидается, что новая линия связи обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки за счёт выбора наиболее короткого пути и применения передовых технологических решений. К моменту сдачи объекта в 2022 — 2023 годах оптоволоконный кабель Arctic Connect с пропускной способностью 200 Тбит/с станет одним из самых мощных в мире.
Между тем власти Якутии рассматривают возможность строительства торгово-транспортных центров в арктических регионах республики, которые будут бесперебойно обеспечивать северян необходимыми продуктами питания и другими товарами.
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Делегация из Якутии также работает на форуме. Напомним, в мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительном включении в состав Арктической зоны РФ восьми районов республики, которые частично или полностью находятся за Полярным кругом. Ранее в состав арктических территорий входили пять районов Якутии: Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский. Указом президента в Арктическую зону вошли еще восемь районов: Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский. Всего в Якутии 34 района (улуса), в том числе четыре национальных.
В общей сложности арктическая зона занимает около 50% всей территории республики.
В эти дни отмечается 60-летие российского атомного ледокольного флота. Основные торжества пришлись на 3 декабря — именно в этот день в 1959 году был введён в строй первый атомный ледокол «Ленин».
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В IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» принимает участие делегация Красноярского края во главе с заместителем председателя правительства региона Анатолием Цыкаловым. Как сообщает официальный сайт края, 5 декабря вице-премьер краевого правительства принял участие в сессии, на которой обсуждались вопросы государственно-частного партнерства в Арктической зоне России. По словам Цыкалова, в настоящее время в крае действуют 25 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных от имени губернатора и правительства региона с предприятиями, из них девять соглашений с компаниями-недропользователями.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока, курирующий развитие Арктики, Александр Крутиков в ходе форума сообщил о льготах для предприятий, действующих в арктической зоне. Они вступят в силу уже в 2020 году.
Вся арктическая зона получит особый экономический режим с широким набором преференций. По словам Александра Крутикова, налоговые преференции предусмотрены в том числе для малого и среднего бизнеса, готового вложить не менее 10 млн рублей в течение 5 лет. Для таких проектов в течение 10 лет будет снижена до нуля федеральная часть налога на прибыль и введена льготная ставка по страховому взносу. Арктические регионы также получат право снижать до нуля свои региональные и местные налоги.
Крутиков заявил, что соответствующее решение принято правительством России, а законопроект уже готовится к внесению в Государственную думу РФ.
Арктическая зона РФ получит преференции в 2020 году.
«В 90-е годы государство ушло из Арктики и Крайнего Севера, и это имело очень печальные последствия. Сегодня вновь пристальное внимание России обращено к арктическим территориям. Вместе с тем к решению существующих проблем нужно подойти с умом, необходимо искать новые пути и подходы развития арктических регионов», — сказал на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» сенатор, заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов.
Санкт-Петербург представил свои арктические компетенции на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». В выставочном пространстве форума Северная столица представлена как центр промышленности, науки и коммуникационная площадка для обсуждения вопросов развития Арктики. В форуме участвует около 20 предприятий и организаций Санкт-Петербурга, интегрированных в вопросы освоения Арктики и готовых реализовать в северных широтах свои перспективные проекты. Среди участников экспозиции — АО Концерн «Гранит-Электрон», ООО «СЭТИЛА», ООО «ПК «РЭД ФОКС», Агрофизический научно-исследовательский институт, ОАО «Авангард», ЗАО «Безопасные технологии», ГК «Геоскан», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», АО «Техномарин», АО «РЭП Холдинг» и АО НПП «Радар ммс».
Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» 5 декабря подписали соглашение о намерениях на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
«Стороны договорились развивать сотрудничество и обмениваться опытом при осуществлении совместных проектов в целях создания условий участия предприятий и организаций Санкт-Петербурга и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации», — сообщили в Смольном.
Комитет и банк также договорились о взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке по актуальным вопросам арктической повестки, о поиске и развитии новых партнерских связей при подготовке предложений, связанных с созданием научно-производственного арктического кластера Санкт-Петербурга.
«Сегодня в Арктике остается около 100 объектов, представляющих экологическую опасность. Важно не только устранить уже существующие проблемы, но и не допустить возникновения новых, необходимо минимизировать ущерб от деятельности человека», — заявил на форуме председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Одна из главных тем форума — Северный морской путь. Участники форума обсуждают развитие его инфраструктуры, а также обеспечение безопасности судоходства.
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Женщины в Арктике — одна из тематических сессий на форуме 5 декабря.
Также сегодня на форуме разговаривают про коренные народы Арктики.
Первый рабочий день на форуме завершён.