Ключевые документы, которые определят развитие Арктической зоны России на десятилетия вперёд, представят на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который с 5 по 7 декабря проходит в Санкт-Петербурге. Развитие Арктической зоны РФ обсуждают около 2500 делегатов из 40 регионов России: губернаторы и представители органов власти всех арктических регионов, представители федеральных министерств и ведомств, сенаторы и депутаты Федерального собрания РФ. Делегации на форум направили 22 страны Евросоюза, БРИКС и АТР. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика. Иван Шилов ИА REGNUM

08:01 Новая законодательная основа государственной политики в Арктике станет центральной темой пленарного заседания «Новые горизонты государственной политики в Арктике», которое откроет президент «Ассоциации полярников», специальный представитель президента России в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

08:04 Разработки и технологии для деятельности в полярном регионе представят на выставке, которая откроется в рамках форума. В экспозиции — техника, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, образцы новейших судов ледокольного класса, самолётов, сверхпроходимых машин и вездеходов.

08:07 Ранее в Новосибирске завершились испытания прототипа первого в России полупроводникового аэродромного источника электропитания переменного тока для самолётов. Его рыночная стоимость на 30% меньше зарубежных аналогов, а качество и надежность, в отличие от некоторых иностранных изделий, существенно выше. «За счёт уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре —50 °C. После завершения наладки серийного производства его планируют поставлять не только в северные регионы России, но и в Арктику», — уточняется на странице НГТУ НЭТИ. По словам управляющего компании «Интеллектуальные машины» Герасима Герасимова, сегодня есть острая нехватка аэродромных преобразователей переменного тока отечественного производства, а даже хорошие зарубежные аналоги порой не выдерживают морозов. Читайте также: Новосибирцы разработали «умный» источник питания для самолётов в Арктике

08:16 «Сегодня для Арктики закладывается новая стратегия, новые механизмы и стимулы развития. Речь об этом пойдёт на нашем форуме, который традиционно является связующим звеном между всеми сторонами, заинтересованными в развитии арктических территорий», — заявил Артур Чилингаров перед стартом форума.

08:18 Артур Чилингаров. duma.gov.ru

08:50 В первый день форума состоятся 19 деловых мероприятий — панельных и рабочих сессий, круглых столов, конференций. По актуальным вопросам арктической повестки выступят более 300 экспертов и спикеров.

09:24 Форум начнёт работу в 10:00 в КВЦ «Экспофорум» с пленарного заседания на тему «Новые горизонты государственной политики в Арктике».

10:25 В этом году повышенный интерес к форуму проявили представители общественных организаций, их общая численность на полях форума составит более 700 человек, сообщает forumarctic.com.

10:30 Форум начал работу. Идёт пленарное заседание. Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков называет десять приоритетных направлений развития Арктики.

10:42 Как сообщает с форума корреспондент ИА REGNUM, среди названных Крутиковым приоритетов: [[[list-0]]]

10:45 Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. minvr.ru

10:54 Уже несколько спикеров на форуме сказали о принятии стратегии «Арктика 2035» как о решённом вопросе, но никто не сказал, где есть сам этот документ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

10:55 Минвостокразвития должен был представить документ на обозрение и оценку ещё 1 декабря. Читайте об этом подробнее: «Арктика 2035» в Петербурге: зачем стратегия российской Арктике?

11:06 Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко заявила, что нужно проанализировать предыдущую стратегию, которая импульса к развитию Арктики не дала. По её мнению, седьмой пункт в докладе Крутикова — о качестве жизни — должен быть на первом месте. «Нужно говорить не только о преференциях для крупных компаний, а о преференциях для отдельного конкретного человека», — подчеркнула Пивненко.

11:16 Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко. duma.gov.ru

11:34 Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера ИгорьШпектор заявил на форуме о том, что нужно не сохранять численность населения на Севере, а задаться вопросом, сколько его нужно. По его мнению, нужно оздоравливать Север молодёжью, а пенсионерам дать возможность уехать — в том числе, через систему сертификатов.

11:38 Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор. duma.gov.ru

12:07 Генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян представил на форуме проект «Арктик коннект» (Arctic Connect) первую трансарктическую линию связи, которая пройдет по дну Северного Ледовитого океана и свяжет через Арктику континенты, на которых проживает около 85% мирового населения. Протяженность оптоволоконного кабеля вдоль арктического побережья России составит 11 тыс. км, общая длина — 13,8 тыс. км. Ожидается, что новая линия связи обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки за счёт выбора наиболее короткого пути и применения передовых технологических решений. К моменту сдачи объекта в 2022 — 2023 годах оптоволоконный кабель Arctic Connect с пропускной способностью 200 Тбит/с станет одним из самых мощных в мире.

12:09 Между тем власти Якутии рассматривают возможность строительства торгово-транспортных центров в арктических регионах республики, которые будут бесперебойно обеспечивать северян необходимыми продуктами питания и другими товарами. Об этом: Бесперебойный северный завоз требует сотни миллионов рублей

12:11 Делегация из Якутии также работает на форуме. Напомним, в мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительном включении в состав Арктической зоны РФ восьми районов республики, которые частично или полностью находятся за Полярным кругом. Ранее в состав арктических территорий входили пять районов Якутии: Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский. Указом президента в Арктическую зону вошли еще восемь районов: Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский. Всего в Якутии 34 района (улуса), в том числе четыре национальных. В общей сложности арктическая зона занимает около 50% всей территории республики.

12:29 В эти дни отмечается 60-летие российского атомного ледокольного флота. Основные торжества пришлись на 3 декабря — именно в этот день в 1959 году был введён в строй первый атомный ледокол «Ленин». Читайте об этом: Какими ледоколами будем штурмовать Арктику?

12:30 В IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» принимает участие делегация Красноярского края во главе с заместителем председателя правительства региона Анатолием Цыкаловым. Как сообщает официальный сайт края, 5 декабря вице-премьер краевого правительства принял участие в сессии, на которой обсуждались вопросы государственно-частного партнерства в Арктической зоне России. По словам Цыкалова, в настоящее время в крае действуют 25 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных от имени губернатора и правительства региона с предприятиями, из них девять соглашений с компаниями-недропользователями.

12:35 Атомный ледокол «Ленин» Терский берег

12:52 Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока, курирующий развитие Арктики, Александр Крутиков в ходе форума сообщил о льготах для предприятий, действующих в арктической зоне. Они вступят в силу уже в 2020 году.

13:10 Вся арктическая зона получит особый экономический режим с широким набором преференций. По словам Александра Крутикова, налоговые преференции предусмотрены в том числе для малого и среднего бизнеса, готового вложить не менее 10 млн рублей в течение 5 лет. Для таких проектов в течение 10 лет будет снижена до нуля федеральная часть налога на прибыль и введена льготная ставка по страховому взносу. Арктические регионы также получат право снижать до нуля свои региональные и местные налоги. Крутиков заявил, что соответствующее решение принято правительством России, а законопроект уже готовится к внесению в Государственную думу РФ. Арктическая зона РФ получит преференции в 2020 году.

13:16 «В 90-е годы государство ушло из Арктики и Крайнего Севера, и это имело очень печальные последствия. Сегодня вновь пристальное внимание России обращено к арктическим территориям. Вместе с тем к решению существующих проблем нужно подойти с умом, необходимо искать новые пути и подходы развития арктических регионов», — сказал на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» сенатор, заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов.

13:38 Санкт-Петербург представил свои арктические компетенции на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». В выставочном пространстве форума Северная столица представлена как центр промышленности, науки и коммуникационная площадка для обсуждения вопросов развития Арктики. В форуме участвует около 20 предприятий и организаций Санкт-Петербурга, интегрированных в вопросы освоения Арктики и готовых реализовать в северных широтах свои перспективные проекты. Среди участников экспозиции — АО Концерн «Гранит-Электрон», ООО «СЭТИЛА», ООО «ПК «РЭД ФОКС», Агрофизический научно-исследовательский институт, ОАО «Авангард», ЗАО «Безопасные технологии», ГК «Геоскан», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», АО «Техномарин», АО «РЭП Холдинг» и АО НПП «Радар ммс».

13:45 На выставке VIII Международного форума «Арктика настоящее и будущее», 2018 год. forumarctic.com

13:54 Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» 5 декабря подписали соглашение о намерениях на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». «Стороны договорились развивать сотрудничество и обмениваться опытом при осуществлении совместных проектов в целях создания условий участия предприятий и организаций Санкт-Петербурга и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации», — сообщили в Смольном. Комитет и банк также договорились о взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке по актуальным вопросам арктической повестки, о поиске и развитии новых партнерских связей при подготовке предложений, связанных с созданием научно-производственного арктического кластера Санкт-Петербурга.

14:25 «Сегодня в Арктике остается около 100 объектов, представляющих экологическую опасность. Важно не только устранить уже существующие проблемы, но и не допустить возникновения новых, необходимо минимизировать ущерб от деятельности человека», — заявил на форуме председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

14:40 Владимир Бурматов er.ru

14:41 Одна из главных тем форума — Северный морской путь. Участники форума обсуждают развитие его инфраструктуры, а также обеспечение безопасности судоходства. Читайте также об этом: Как победить Суэцкий канал Севморпутём?

14:42 Северный морской путь Timur V. Voronkov

14:44 Отток населения создает в Мурманской области проблемы с поиском кадров по ключевым направлениям, заявила вице-губернатор региона. Читайте подробнее: Из Мурманской области ежедневно уезжают 43 человека

16:08 Женщины в Арктике — одна из тематических сессий на форуме 5 декабря.

16:09 Также сегодня на форуме разговаривают про коренные народы Арктики.

16:29 Коренные народы Севера. Фотоraipon.info