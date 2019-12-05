Якутск, , 11:27 — REGNUM Власти Якутии рассматривают возможность строительства торгово-транспортных центров в арктических регионах республики, которые будут бесперебойно обеспечивать северян необходимыми продуктами питания и другими товарами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Якутия готовит предложения по северному завозу в Арктическую зону РФ

«Торгово-логистические центры позволят увеличить объёмы завоза водным транспортом», — сказал вице-премьер Якутии Денис Белозеров.

Овощи и картофель будут накапливаться на складах и постепенно распределяться к северным потребителям.

«Начнёт работать сеть факторий, где мы будем хранить и сбывать завезенную продукцию. Кроме того, предусмотрены аптечный пункт и контора по заготовке местной промысловой продукции, например, рыбы, для загрузки обратных рейсов с возможностью бартера»,— добавил замминистра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев.

Для реализации проекта необходимо 750 млн рублей, руководство Якутии планирует получить займ в Фонде развития Дальнего Востока.

Речь идёт о строительстве десяти факторий.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии предлагают на уровне государства совершенствать механизм северного завоза: регулировать цены на товары первой необходимости, топливно-энергетические ресурсы, лекарства.