Новосибирск, 3 декабря 2019, 09:21 — REGNUM В Новосибирске завершились испытания прототипа первого в России полупроводникового аэродромного источника электропитания переменного тока для самолётов, сообщает НГТУ НЭТИ. Разработка выполнена сотрудниками инжинирингового предприятия «Интеллектуальные машины» — выпускниками новосибирского вуза.
Аэродромный источник питания — это шкаф с силовой электроникой под управлением интеллектуальной микропроцессорной системы. Его основная задача — обеспечить стабильное трехфазное электропитание самолётам и вертолётам во время их предполетного обслуживания на аэродромах, когда невозможно получить энергию от бортовых генераторов.
Его рыночная стоимость на 30% меньше зарубежных аналогов, а качество и надежность, в отличие от некоторых иностранных изделий, существенно выше.
«За счёт уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре в — 50 °C. После завершения наладки серийного производства его планируют поставлять не только в северные регионы России, но и в Арктику», — уточняется на странице новосибирского вуза. По словам управляющего компании «Интеллектуальные машины» Герасима Герасимова, сегодня есть острая нехватка аэродромных преобразователей переменного тока отечественного производства, а даже хорошие зарубежные аналоги порой не выдерживают морозы.
«Мы же постарались сделать преобразователь таким, чтобы работники российских аэродромов его включили и забыли», — рассказал он.
Прототип уже прошёл основные этапы испытаний и проверок на имитаторах нагрузки. Сейчас идёт работа над подготовкой к серийному производству.