Новосибирск, , 09:21 — REGNUM В Новосибирске завершились испытания прототипа первого в России полупроводникового аэродромного источника электропитания переменного тока для самолётов, сообщает НГТУ НЭТИ. Разработка выполнена сотрудниками инжинирингового предприятия «Интеллектуальные машины» — выпускниками новосибирского вуза.

Аэродромный источник питания — это шкаф с силовой электроникой под управлением интеллектуальной микропроцессорной системы. Его основная задача — обеспечить стабильное трехфазное электропитание самолётам и вертолётам во время их предполетного обслуживания на аэродромах, когда невозможно получить энергию от бортовых генераторов.

Его рыночная стоимость на 30% меньше зарубежных аналогов, а качество и надежность, в отличие от некоторых иностранных изделий, существенно выше.

«За счёт уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре в — 50 °C. После завершения наладки серийного производства его планируют поставлять не только в северные регионы России, но и в Арктику», — уточняется на странице новосибирского вуза. По словам управляющего компании «Интеллектуальные машины» Герасима Герасимова, сегодня есть острая нехватка аэродромных преобразователей переменного тока отечественного производства, а даже хорошие зарубежные аналоги порой не выдерживают морозы.

«Мы же постарались сделать преобразователь таким, чтобы работники российских аэродромов его включили и забыли», — рассказал он.

Научный руководитель проекта — старший преподаватель кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ кандидат технических наук Роман Горбунов «Сейчас тема освоения Арктики озвучена президентом как одна из важных. Подо льдом находится около 80 млрд баррелей нефти, триллион тонн угля и триллион кубов газа, самые большие в мире залежи золота, серебра, алмазов и редких металлов. Один из двух способов попасть на Новую Землю — это самолёеты и вертолёты. И для нормальной работы аэродромов необходимы такого рода преобразователи, которые бы могли обеспечить питание летательным аппаратам и помогать в вопросе исследования Арктики».

Прототип уже прошёл основные этапы испытаний и проверок на имитаторах нагрузки. Сейчас идёт работа над подготовкой к серийному производству.