Санто-Доминго, 27 ноября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. При резком торможении автобуса с туристами, попавшего в ДТП в Доминикане, получили травмы пассажиры, находившиеся по левую сторону от водителя. Об этом, рассказывая подробности аварии, сообщила одна из пострадавших Валерия Агбальянц.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«Автобус резко затормозил, его повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжал движение. Те люди, которые были по левую сторону от водителя, получили сильные травм, счесали спины, руки, кто-то даже лишился руки», — цитирует пострадавшую РЕН ТВ.

По её словам, люди, которые находились по правую сторону от водителя, «падали на тех, кто был слева».

После ДТП автобус ещё какое-то время продолжал движение. Когда он остановился, никто не понял, что произошло, рассказывает Агбальянц:

«Я думала, что он (автобус — прим. ред.) взорвётся, были какие-то непонятные звуки».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Доминикане 26 ноября автобус, в котором находилось 39 туристов из России, столкнулся с грузовиком. Некоторые туристы получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливает следствие. По последним данным, семь российских туристов находятся в тяжёлом состоянии.

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