Розо, , 12:32 — REGNUM После ДТП с автобусом в Доминиканской Республике семь российских туристов находятся в тяжелом состоянии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба туроператора Anex Tour.

Ранее сообщалось, что ДТП с автобусом произошло по вине водителя грузовика. По информации Ассоциации туроператоров России, водитель грузовика резко сманеврировал перед автобусом с туристами.

Напомним, представитель посольства РФ в Венесуэле сообщил, что в автобусе находились 39 граждан России.

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