Розо, 27 ноября 2019, 12:32 — REGNUM После ДТП с автобусом в Доминиканской Республике семь российских туристов находятся в тяжелом состоянии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба туроператора Anex Tour.
Ранее сообщалось, что ДТП с автобусом произошло по вине водителя грузовика. По информации Ассоциации туроператоров России, водитель грузовика резко сманеврировал перед автобусом с туристами.
Напомним, представитель посольства РФ в Венесуэле сообщил, что в автобусе находились 39 граждан России.
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