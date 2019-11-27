Москва, , 12:23 — REGNUM Доследственная проверка проводится после ДТП с туристическим автобусом в Доминиканской Республике. Туроператор подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 27 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

По данным следствия, 26 ноября в Доминикане автобус, в котором находилось 39 туристов из РФ, столкнулся с грузовиком. Некоторые туристы получили травмы и были госпитализированы.

Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Предположительно, речь идет о преступлении, предусмотренном статьёй 238 УК РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, после ДТП в Доминикане в больнице оказались 27 российских туристов. Жизнь 20 из них вне опасности, еще семерым потребовались операции.

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