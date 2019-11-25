Минск, 25 ноября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. США и ФРГ финансируют деятельность прозападной оппозиции в Белоруссии. Об этом сегодня, 25 ноября, в Минске во время переговоров с губернатором Калининградской области РоссииАнтоном Алихановым рассказалАлександр Лукашенко.

President.gov.by Встреча с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым. 25.11.2019

Он поведал о состоявшейся также сегодня его встрече с послами Швеции и Финляндии Анн Линде и Пеккой Хаависто. По словам Лукашенко, с ними у него состоялось обсуждение проблемы допуска оппозиции в парламент.

«С гендерным равенством у вас порядок? Сейчас я встречался с западниками — они мне выкатили проблему гендерного равенства. Я говорю: к нам приезжайте, поучитесь», — сказал Лукашенко, обращаясь к главе российской делегации.

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По словам Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба, в новом созыве Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 40% составляют женщины. При этом он отметил: «Самое важное для меня, что они менее коррумпированы. Они никогда не лезут в рискованные проекты, никогда не берут взятки».

На самом деле, у правоохранительных органов Белоруссии иное мнение по этому вопросу. Однако Антон Алиханов не стал возражать.

Лукашенко рассказал Алиханову, что новый российский посол Дмитрий Мезенцев (летом он сменил Михаила Бабича) отметил успешное проведение кампании по формированию нового состава «палаточников». При этом бессменный белорусский лидер пожаловался на глав МИД Швеции и Финляндии: «А вот они начали говорить: «Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом ни одного». Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?»

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«Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим, — рассказал Лукашенко. — То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?»