Минск, , 16:00 — REGNUM Итог парламентских выборов в Белоруссии и вероятные события, которые случатся в этой стране уже в 2020 году, могут поставить крест на интеграции Белоруссии и России, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 ноября, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Парламентские выборы в Белоруссии прошли 17 ноября.

«Никаких реальных выборов в Белоруссии не было. Ситуация в стране такова, что избиратели для выборов в принципе не нужны. Вот и сейчас прекрасно справились без них.

Именно поэтому даже ОБСЕ не смогла вынести удовлетворительную оценку этим выборам. Хотя в целом сейчас Запад, Евросоюз настроен в отношении Белоруссии благожелательно.

Основные события должны произойти в 2020 году, президентские выборы и изменение Конституции. Лукашенко хочет видеть контролируемый, политически импотентный парламент.

Сохранение его власти ставит крест на интеграции двух стран. Потому что в Белоруссии можно договариваться только с Лукашенко, а с ним договориться невозможно», — отметил Андрей Суздальцев.