Вашингтон, , 23:04 — REGNUM США «безоговорочно и твёрдо поддерживают» суверенитет и независимость Белоруссии, однако не видят прогресса в демократизации выборного процессе. Об этом говорится в распространённом 20 ноября заявлении Госдепа США по итогам парламентской кампании в постсоветской республике.

«Мы отмечаем, что никаких существенных изменений в избирательном процессе не было, как то было рекомендовано ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссией Совета Европы. Мы по-прежнему призываем правительство Белоруссии провести серьезную реформу своего избирательного законодательства и процессов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы», — сказано в официальном заявлении Госдепа.

Ранее на эту тему: Выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам — ОБСЕ

Там отметили, что парламентские выборы прошли мирно при большом количестве аккредитованных местных и международных наблюдателей. Однако «глубокую тревогу» Госдепа вызвали выводы БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и Совет Европы, которые единодушно констатировали, что «основные свободы были проигнорированы и целостность избирательного процесса не была должным образом гарантирована».

В частности, по-прежнему были серьёзные проблемы, связанные с препятствиями для регистрации партий, отменой регистрации кандидатов, целостности процесса досрочного голосования, непрозрачного и не поддающегося проверке подсчёта голосов, не соблюдения плюрализма при формировании избирательных комиссий. Кроме того, в Белоруссии во время парламентской кампании сохранялось действие уголовных санкций за диффамацию и ограничения в работе СМИ.

«Мы сожалеем, что альтернативные голоса не будут представлены в парламенте», — сообщил Госдеп США.

Читайте также новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии