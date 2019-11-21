Ла-Пас, 22 ноября, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что опасение возможного лидерства Боливии в литиевом производстве оказалось важнейшей причиной лишения его власти. Об этом он заявил 21 ноября в интервью телеканалу RT.

Dnn87 Литий

По мнению Моралеса, на развитие политической ситуации в стране существенно повлиял факт обладания Боливией крупнейших запасов лития, который необходим для производства аккумуляторов, электромобилей.

В стране предполагалось к 2025 году построить новую литиевую промышленность — 41 завод, из которых 14 должны были обеспечивать непосредственно производство лития, а остальные для сопутствующего производства. С учётом того, что к 2025 году ожидается минимум удвоение мирового спроса на литий, Боливия могла стать ключевым игроком на этом рынке и, по словам Моралеса «определять цену лития для всего мира».

«И теперь я осознал, что некоторые промышленно развитые страны не хотят конкуренции. Во-первых, в вопросе технологической независимости. И во-вторых, что возможна другая экономическая модель, основанная на социализме для народа», — сказал Моралес.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, ещё до президентских выборов 20 октября в Боливии было заявлено о планах развития промышленной добычи и переработки лития, как основы национальной экономики.

Напомним, что примерно две трети разведанных мировых запасов лития, спрос на который в последние годы начал стремительно расти, находится в треугольнике между Аргентиной, Чили и Боливией.

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В настоящее время в Боливии усиливаются столкновения между сторонниками Моралеса и силовиками, поддержавшими отстранение законноизбранного президента от власти.

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