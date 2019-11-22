Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео призвал «виновных» в фальсификации президентских выборов в Боливии 20 октября не участвовать в новых выборах. Об этом говорится в заявлении Помпео, распространённом 21 ноября пресс-службой Госдепа США.

«Те, кто был замешан в очевидных нарушениях и манипуляциях на выборах 20 октября, должны ради блага Боливии отойти в сторону и позволить боливийцам восстановить институты», — заявил Помпео.

По его мнению, сторонники каждой партии должны быть услышаны в ходе избирательного процесса, уважающего права граждан. Но только на избирательном участке.

Подчеркнув важность перехода Боливии к демократии, Помпео призвал все стороны воздержаться от любого насилия и придерживаться верховенства закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Боливии нарастает противостояние между самопровозглашённой властью и сторонниками законно избранного президента Эво Моралеса, который под давлением оппозиции и примкнувших к ним силовиков вынужден был уйти в отставку.

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