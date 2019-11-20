Москва, 20 ноября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Наказание от НАТО должно последовать в отношении спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, заявившего о территориальных претензиях к России, заявил 20 ноября член Совфеда Андрей Климов в интервью РБК.

Erik Peinar Хенн Пыллуаас

Климов «Я думаю, что руководству НАТО нужно этого парня поставить в угол или вообще привлечь к ответственности, потому что в таком случае получается, что Эстония незаконно вошла в состав НАТО».

Сенатор пояснил, что в альянс не должны вступать страны, имеющие территориальные споры с соседними государствами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пыллуаас заявил, что Эстония хочет вернуть «своё»: 5,2% территорий, которые якобы отняты у неё Россией по Тартускому мирному договору от 1920 года.

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