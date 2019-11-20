Москва, , 13:07 — REGNUM В ответ на территориальные претензии Эстонии лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил вернуться к Ништадтскому мирному договору, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

«Встречное предложение: давайте лучше вернемся к положениям Ништадтского мирного договора от 1721 г., по которому Швеция передала России часть своих территорий, в том числе и те, которые сейчас называются Эстонией», — отметил Жириновский.

В Эстонии предлагают вернуться к Тартускому мирному договору от 1920 г. и требуют от России вернуть «аннексированные территории».

Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.