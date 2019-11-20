Москва, , 12:46 — REGNUM Российское руководство считает территориальные претензии Эстонии неприемлемыми. Об этом заявил 20 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть «аннексированные территории», неприемлемо. Москва не может согласиться с таким требованием, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пыллуаас обвинил Россию в «захвате» около 5% эстонской территории, ссылаясь на Тартуский мирный договор 1920 года. Речь идет о части Псковской и Ленинградской областей, которые находятся в составе РФ с 1945 года.

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