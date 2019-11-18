Ташкент, 18 ноября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. С 18 ноября дан старт предвыборной агитации политических партий и кандидатов на выборы депутатов Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) и местных Кенгашей (Советов), сообщает ЦИК Узбекистана.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

«Согласно статье 44 Избирательного кодекса предвыборная агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов. Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается», напоминает ЦИК.

Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала 750 кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента республики, которые состоятся 22 декабря.

Выборы будут проведены впервые в этом году в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах пять политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов. Это демократическая партия «Миллий тикланиш», Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия Узбекистана.

В голосовании примут участие более 20 миллионов избирателей. Политические партии теперь имеют право выдвигать кандидатов не только в 135, но и во всех 150 избирательных округах. Отмена квот у Экологического движения Узбекистана усилит межпартийную конкуренцию.

Вместе с этим, по мнению экспертов, кандидаты в депутаты до сих пор отбираются исполнительной властью. Многие кандидаты в предстоящей выборной компании не известны широкой публике, в то время как яркие представители политических партий в список кандидатов не попали