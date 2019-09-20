Ташкент, , 22:18 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Узбекистана официально объявила о начале предвыборной кампании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщалось ранее, 22 декабря состоятся выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и депутатов в местные кенгаши (советы).

Как отмечается в сообщении ЦИК страны, в Узбекистане, вступившем в новый, демократический этап развития, предстоящая избирательная кампания в парламент и местные кенгаши стартует в совершенно новом духе.

«Предстоящие выборы станут еще одним ярким отражением прогрессивных демократических идей, воплощенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития нашей страны. Принципы многопартийности, политического плюрализма, плюрализма мнений, открытости и прозрачности, терпимости все в большей степени внедряются в наше общество», говорится в сообщении.

Выборы будут проведены впервые в этом году в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах пять политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов. Это демократическая партия «Миллий тикланиш», Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия Узбекистана.

ЦИК сообщила, что в голосовании примут участие более 20 миллионов избирателей.

Согласно Избирательному кодексу, политические партии теперь имеют право выдвигать кандидатов не только в 135, но и во всех 150 избирательных округах. Отмена квот у Экологического движения Узбекистана усилит межпартийную конкуренцию.

Для обеспечения открытости и прозрачности предстоящих выборов, а также широкого и беспристрастного освещения избирательной кампании в СМИ, создан международный пресс-центр Центральной избирательной комиссии.

В Международном пресс-центре, имеющем региональные отделения, будет работать колл-центр. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики установит бесплатную горячую линию с коротким номером для связи с центром и обеспечит ее бесперебойную работу по всей территории республики.