Ташкент, , 12:55 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала 750 кандидатов на выборы в Олий Мажлис (нижнюю палату парламента) республики, сообщили в международном пресс-центре по освещению выборов.

Кандидаты в депутаты представляют пять политических партий: Либерально-демократическую партию Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическую партию Узбекистана (НДПУ), Демократическую партию «Миллий тикланиш», Социал-демократическую партию «Адолат» и Экологическую партию.

Отмечается, что в действующем составе нижней палаты парламента Узбекистана находятся 43 человека, которые утверждены в списках кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Олий Мажлиси (нижнюю палату парламента) Узбекистана пройдут 22 декабря. Они будут проходить в соответствии с новым избирательным кодексом республики.

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