Тбилиси, 15 ноября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Глава представительства Европейского Союза в Грузии Карл Харцель посетил 15 ноября офис правящей партии «Грузинская мечта». На встречах обсуждался провал законопроекта об избирательной реформе. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Карл Харцель

Харцель провел встречи с председателем партии Бидзиной Иванишвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.

«То, что произошло вчера вредит доверию между политическими партнерами, а также доверию со стороны широкой части общества, что само по себе увеличивает риски поляризации. Очень печально, что видны признаки этого», — заявил после встречи Харцель.

Председатель парламента Грузии заверил посла, что, хотя инициатива по пропорциональным выборам в 2020 году не получила достаточного количества голосов в парламенте, выборы 2020 года будут проведены по старой системе справедливо и демократически. Талаквадзе пообещал завершить реформу избирательного законодательства «в русле конструктивного и нормального политического диалога» и с учетом замечаний ОБСЕ.

Посол ЕС сообщил журналистам, что намерен 15 ноября провести дискуссии с разными сторонами и продолжить встречи с оппозицией.

«Это важно, чтобы отыскать выход из сложившейся ситуации», — заявил Харцель.

Напомним, парламент Грузии 14 ноября не принял конституционные поправки, предусматривающие переход на пропорциональную избирательную систему c 2020 года. Причиной провала законопроекта стала позиция мажоритарных депутатов правящей партии, многие из которых были его авторами.

После голосования уже больше десяти депутатов правящей партии объявили о решении оставить парламентское большинство.

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В центре Тбилиси начались акции протеста, организованные неправительственными организациями. К митингующим присоединились некоторые представители оппозиционных партий, простые граждане.

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Отмена введения пропорционального представительства также вызвала обеспокоенность западных партнеров Грузии. Свою позицию о необходимости избирательной реформы зафиксировало посольство США, представительство ЕС в Грузии и содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы.