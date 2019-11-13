Бишкек, 13 ноября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев потребовал от властей республики освободить его сторонников, которых задержали в связи событиями 7 — 8 августа в селе Кой-Таш. Данное заявление было размещено на персональном сайте бывшего киргизского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

«Они виновны лишь в том, что верили в справедливость, в законы, в Конституцию страны», — написал Атамбаев о своих сторонниках.

Он также заявил, что готов ответить по данному инциденту на все вопросы и получить «хоть какой срок».

Как передавало ИА REGNUM, Атамбаев был арестован 8 августа после двухдневного штурма его резиденции в селе Кой-Таш. Во время проведения спецоперации были ранены более 50 человек. От полученных ран скончался 22-летний сотрудник спецназа, штурмовавший здание. Был период, когда оборонявшие резиденцию Атамбаева взяли в заложники шестерых сотрудников спецназа.

На штурм правоохранители пошли в связи с тем, что бывший президент публично отказался явиться по повестке на допрос.