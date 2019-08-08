Бишкек, , 08:40 — REGNUM

Во время спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 52 человек. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства здравоохранения республики.

По данным министерства, в настоящее время госпитализировано 20 человек, еще 11 человек проходят лечение в медицинских организациях силовых ведомств.

Ранее в министерстве здравоохранения Киргизии сообщали о 43 пострадавших во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш. Сообщалось об одном погибшем и четырех случаях огнестрельного ранения.

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