Бишкек, , 09:40 — REGNUM

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что применил оружие во время попытки его задержания спецназовцами. Как заявил политик журналистам 8 августа, он вёл стрельбу по атакующим его дом бойцам.

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При этом он отметил, что у его сторонников огнестрельного оружия не было, а стрелял он сам лично.

«Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх, — уточнил бывший президент Киргизии. — Я сразу предупреждал, что буду сопротивляться».

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Атамбаев добавил, что старался ни в кого из людей не попадать, сообщает агентство 24. kg. По его словам, всё оружие было собрано и находилось на третьем этаже в его доме.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Киргизии была предпринята попытка штурма дома Атамбаева в посёлке Кой-Таш. В результате пострадали более 50 человек. От ранения в живот скончался 22-летний сотрудник спецназа, который участвовал в операции. Тяжелую травму получил начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов. Во время штурма резиденции ему проломили голову камнем. Ещё шестеро сотрудников спецслужб оказались в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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