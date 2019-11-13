Москва, 13 ноября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В России резко увеличилось число преступлений, связанных с использованием платежных карт, сообщает 13 ноября RT со ссылкой на данные МВД.

lcb Банковские карты

По данным ведомства, с января по сентябрь 2019 года зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Это на 417,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за указанный период в России было зарегистрировано 205 тыс. преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 69% выше, чем в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в 2019 году в России было зарегистрировано более 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере, ущерб превысил 154 млрд рублей.

Среди основных причин успешной деятельности преступников эксперты выделяют человеческий фактор, а именно: утечку информации. Решение проблемы в повышении грамотности граждан при работе в цифровом информационном пространстве.

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