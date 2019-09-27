Москва, , 14:41 — REGNUM В России существенно увеличилось количество преступлений в IT-сфере в 2019 году. Об этом 27 сентября говорится в статистическом отчёте о зарегистрированных преступлениях в России за январь-август 2019 года, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

«Весьма существенное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдает в IT-сфере», — говорится в документе.

Также в нём отмечается, что количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68,8% и составило 180 153 случая.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 сентября, эксперты Роскачества дали свои рекомендации, призванные помочь гражданам защитить себя от мошенничества при операциях с sim-картами.