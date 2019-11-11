Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ официально предъявил историку Олегу Соколову обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ и его сожительницы 24-летней Анастасии Ещенко. Об этом сообщает адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Елена Молчанова ИА REGNUM Соколов и адвокат в суде

«Олег Соколов доставлен в следствие для предъявления обвинения и допроса. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщил адвокат Почуев.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга заключил на тот момент подозреваемого Олега Соколова под стражу на два месяца. По 8 января 2020 года он будет находиться в СИЗО.

Напомним, вечером 9 ноября 2019 года из реки Мойки спасатели вытащили Олега Соколова. В рюкзаке у него были обнаружены кисти женских рук. Позже следователи найдут у него в квартире отчлененную голову, а затем в реке Мойка и Екатерингофка — расчленённые останки тела погибшей.

Как позже расскажет Соколов следователям, в тот день они с Анастасией сильно поссорились. По его утверждению, девушка якобы взяла в руки нож и напала на него, а он выстрелил в нее из обреза.

Мужчина написал явку с повинной и полностью признал вину в убийстве.

Читайте также: «Девушка мечты стала существом из страшной сказки» — доцент Соколов в суде

Добавим, что руководство СПбГУ заявило о расторжении контракта с Соколовым и выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшей аспирантки.

Читайте также: СПбГУ собирается уволить доцента Соколова, обвиняемого в убийстве