Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, заявил, что убийство возлюбленной предварял конфликт между ними, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда. Возможно, Соколов считает свои действия самообороной.

В настоящее время в Октябрьском районном суде Петербурга рассматривается ходатайство следствия об избрании Соколову меры пресечения. Следствие настаивает на помещении в СИЗО, защита просит домашний арест.

В рамках судебного заседания судья попросила обвиняемого объяснить причину своего поступка, на что Олег Соколов сказал, что такого «ужаса в его жизни еще не было».

«Мы любили друг друга очень сильно, хотели пожениться. Но в последнее время она стала странно реагировать на моих детей, стала беситься при одном их упоминании», — сказал сквозь слезы обвиняемый. У него двое дочерей от предыдущего брака, которые живут отдельно.

По словам Соколова, до недавнего времени в отношениях с Ещенко всё было хорошо. 7 ноября девушка вернулась из Москвы, Соколов, по его словам, встретил ее с цветами и шампанским.

«А потом она стала странной, агрессивной. Я не понимаю, как это произошло, это невообразимо. Но чтобы вот до такого… Дальше, как случилось несчастье, я не помню такого потока агрессии, потом нападение с ножом», — сбивчиво сказал обвиняемый.

Мужчина отметил, что в его жизни подобного и похожего раньше не было.

«Девушка, которая была идеальным созданием, стала существом из страшной сказки. Вот причина», — заявил обвиняемый.

Напомним, доцент Санкт-Петербургского государственного института 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве своей 24-летней гражданской супруги, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина застрелил, а затем расчленил тело убитой и попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в реку Мойку. В понедельник, 11 ноября, ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».