Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Руководство Санкт-Петербургского государственного университета собирается уволить подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко доцента Олега Соколова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В руководстве заявили, что шокированы этим чудовищным преступлением. Однако все обстоятельства трагедии будут установлены следствием.

«В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Олегом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — заявили в пресс-службе СПбГУ.

При этом в вузе не подтвердили информацию о том, что студенты ранее жаловались руководству СПбГУ на рукоприкладство со стороны Соколова.

Напомним, что суд арестовал Соколова на два месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соколов подозревается в убийстве бывшей студентки вуза Анастасии Ещенко.