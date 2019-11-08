Москва, 8 ноября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Если президент Франции Эмманюэль Макрон почувствовал, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга» и этот диагноз налицо, то он имеет полное право его высказывать. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать, — сказал Лавров. — Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку представляет страну, которая одна из лидеров Североатлантического альянса».

Глава МИД РФ напомним, что Россия хотела иметь с НАТО нормальный диалог, однако не по вине Москвы практически все формы кооперации были заморожены и был прекращён диалог по линии военных.

Читайте также: Клинцевич рассказал, что должно быть после «смерти мозга» НАТО

«Как только НАТО выздоровеет, мы не заставим себя ждать», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил об «утрате координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу». «То, что мы сейчас наблюдаем, — это смерть мозга НАТО», — констатировал он.

Президент Франции высказал мнение, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, в противном случае она «не будет контролировать свою судьбу».

Читайте также: Пушков: Макрон показал НАТО, что главная проблема — не Россия