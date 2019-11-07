Москва, , 16:47 — REGNUM «Смерть мозга», которую, как выразился президент Франции Эммануэль Макрон, переживает НАТО, — объективный процесс, обусловленный новыми реалиями мира в ХХI веке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Сегодня деление стран на правые и неправые, что в конечном счете и привело к появлению НАТО, представляется совершенно диким. Противоречия между Турцией и США лишь диагностировали «смерть мозга» альянса, сделав ее для всех очевидной», — отметил сенатор.

Теперь Европе принципиально важно сделать правильный вывод из этого медицинского факта, полагает парламентарий.

«Противостояние должно не обрести какие-то новые формы, а вообще сойти на нет. Для этого, как мне представляется, есть все предпосылки», — сказал Клинцевич.

Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, так как сейчас она находится «на краю пропасти». Иначе Европа не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон рассказал о «смерти мозга» Североатлантического альянса