Москва, 7 ноября 2019, 18:33 — REGNUM Словами о «смерти мозга» НАТО французский президент Эммануэль Макрон показал, что основные проблемы у альянса не из-за России, написал 7 ноября член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Макрона, у НАТО умирает мозг, координации между союзниками почти нет. Европейским членам альянса пора подумать о своей безопасности помимо НАТО.
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