Москва, , 18:33 — REGNUM Словами о «смерти мозга» НАТО французский президент Эммануэль Макрон показал, что основные проблемы у альянса не из-за России, написал 7 ноября член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Йенс] Столтенберг настаивает на «твёрдости в отношении России» , у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции. Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль». Пушков «Макрон вынес НАТО суровый вердикт — «смерть мозга». Пока [генсек НАТОнастаивает на, у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции. Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Макрона, у НАТО умирает мозг, координации между союзниками почти нет. Европейским членам альянса пора подумать о своей безопасности помимо НАТО.

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