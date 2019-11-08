Красногорск, 8 ноября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Московская область является лидером по арестам глав муниципальных районов. Об этом 8 ноября пишет телеграм-канал «Незыгарь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

"За год более десяти задержаний ФСБ и СК высших чиновников Московской области. Среди которыхЖирков (Пушкино) иКоваль (Балашиха). Последнее задержание — Вихарев», — пишет источник.

Авторы канала рассуждают, благодаря чему губернатор проблемного региона Андрей Воробьёв по-прежнему держится на плаву, несмотря на коррупционный фон Московской области.

О том, что Московская область находится в эпицентре резонансных дел, читайте в статье ИА REGNUM «Воробьёв и воры».