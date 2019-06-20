СК возбудил дело по факту халатности руководителей Балашихи

Москва, , 10:17 — REGNUM В Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации городского округа Балашиха, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Отмечается, что проверка проводилась по поручению председателя Следственного комитета России, которое он дал после приёма граждан.

«Неустановленные должностные лица администрации городского округа Балашихи с 2003 года ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идёт о не предоставлении жилья гражданам, проживавшим в домах, непригодных для проживания. По оценке следствия, это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов людей.

Сообщается, что в ближайшее время будет проведён осмотр дома, допрошены жильцы, а также должностные лица администрации.

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В СК отметили, что данное уголовное дело не единственное в отношении руководства городского округа. Также есть дела коррупционной направленности, «по одному из которых в числе обвиняемых первый заместитель главы администрации городского округа Балашихи Алексей Коваль».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в СМИ появилась информация об обысках в администрации Пушкинского городского округа и задержании главы Евгения Жиркова, ранее занимавшим руководящий пост в Балашихе. Позднее информацию о следственных действиях подтвердили в администрации округа. Данных о статусе Жиркова и действиях следствия в отношении него пока нет.

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