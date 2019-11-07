Истра, Московская область, , 13:51 — REGNUM Правоохранители задержали бывшего главу подмосковного города Истра Андрея Вихарева. Об этом 7 ноября сообщил телеканал «РенТВ».

По данным телеканала, дома и на рабочем месте экс-главы проводятся обыски.

Вихарев ушел в отставку в конце сентября 2019 года и мотивировал свое решение состоянием здоровья.

В течение четырех лет он возглавлял город областного подчинения Лосино-Петровский. В марте 2018 года Вихарева назначили исполняющим обязанности руководителя Волоколамского района после после отставки Евгения Гаврилова.