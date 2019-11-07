Минск, 7 ноября, 2019, 17:25 — ИА Регнум. В областных центрах Белоруссии проходят торжественные мероприятия, посвящённые государственному празднику 7 ноября, являющемуся также выходным днём. Самые масштабные мероприятия прошли в Минске.

ИА REGNUM Торжественные мероприятия, посвящённые государственному празднику 7 ноября в Минске

Около 9 часов утра на центральной минской площади Независимости, которая до начала 90-х годов носила имя Владимира Ленина, у памятника вождю мирового пролетариата собрались «официальные коммунисты» — члены пропрезидентской «Коммунистической партии Белоруссии» (КПБ). Вместе с ними была молодёжь из пропрезидентского «Белорусского патриотического союза молодёжи» (БРСМ), пропрезидентской «Федерации профсоюзов Белоруссии» (ФПБ) и других организаций, аффилированных с президентской администрацией и получающих бюджетную помощь. Итого — почти 200 человек.

Выступающие не критиковали действующую власть. Они призывали к сплочению ради утверждения принципов справедливости и неких других коммунистических идей, на которые намекали в обтекаемых формулировках. Акция прошла организованно и быстро: через полчаса на площади осталось полтора десятка десятка человек, включая журналистов и «людей в штатском» с включёнными на громкую связь рациями.

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Вторую волну возложения цветов памятнику Ленину возглавили «оппозиционные коммунисты» из белорусской партии левых «Справедливый мир». В начале века партия называлась ПКБ, однако затем поменяла название, сохранив коммунистический «костяк». Оппозиционеров насчитывалось около полусотни.

В отличие от первой волны «официальных» пропрезидентских организаций, в их речах у памятника Ленину была критика проводимого Александром Лукашенко курса. Бывший лидер ПКБ, он же нынешний лидер «Справедливого мира» Сергей Калякин заверил, что неудача первого социалистического государства вовсе не говорит об идеологическом изъяне. По его словам, «мир левеет», «социалистические идеи пробиваются в новом человечестве» и социализму быть даже в Белоруссии.

Третью волну возложения цветов к памятнику Ленину сформировали активисты ВКПБ, «Белорусской коммунистической партии трудящихся», национал-большевики и прочие «неформалы». Их также насчитывалось около полусотни. Подойти к памятнику, возложить цветы и произнести краткие речи им разрешили в полдень.

В своих выступлениях лидеры НГО из третьей волны фамилию Лукашенко не упоминали, но проводимый курс критиковали. Отсутствие социальной справедливости и другие последствия деградации завоеваний Великого Октября сильно волновала всех.

Председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов рассказал об усилении неофашизма и смертельной империалистической хватке Запада. Председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, помимо прочего, рассказал о продолжении борьбы за легализацию белорусской общественной организации «Бессмертный полк».

ИА REGNUM Драко Валерий

ИА REGNUM Зеликов Василий

Выступил также секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников, рассказавший об идеалах коммунизма и непростых условиях борьбы за их воплощение в нынешних условиях. После этого участники церемонии возложения цветов (фактически — митинга) прошли шествием от переименованной площади Ленина к скверу напротив здания КГБ — там они возложили цветы к бюсту «рыцаря революции» Феликса Дзержинского.

ИА REGNUM Школьников Леонид

На их кумачовых транспарантах было начертано «Долой капитализм!», «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма!», «Союз России и Белоруссии вечен и несокрушим!», «Восстановим Союз Советских Социалистических Республик!». Они также держали в руках портреты Ленина и Сталина, флаги СССР и один флаг постсоветской Белоруссии. Среди участников митинга выделялись двое с плакатами «Союзному государству быть!» и «Рабочий, возьми своё!».

Возложение цветов к бюсту Дзержинского сопровождалось выступлениями лидеров общественных организаций. После коллективного фотографирования, примерно через полчаса, они разошлись праздновать в частном порядке. Через некоторое время разошлись «люди в штатском» и ОМОН, сопровождавшие колонну сторонников идей Великого Октября.

Аналогичные мероприятия прошли в Гродно, Бресте и других городах Белоруссии. их организаторы заявляли возложение цветов, чтобы не платить «налог на митинги».