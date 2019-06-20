Белорусские левые: власти взимают «двойную дань» за конституционные права

Минск, , 17:24 — REGNUM Правительство Белоруссии своим постановлением о введении платы за право реализовать конституционную свободу препятствует антифашистской деятельности. Об этом говорится в распространённом 19 июня заявлении руководителей лево-патриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационных совет «Единство».

Поводом для заявления стало вступившее в силу постановление Совмина Белоруссии «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия». Постановление издано в соответствии с законом от 17 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и законом от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» в редакции от 7 августа 2003 года.

«На основании данного Постановления Совета Министров Республики Беларусь исполкомы стали требовать от общественных объединений, организующих массовые мероприятия (пикеты, митинги, шествия, демонстрации и др.), оплату названных расходов и предупреждают, что без предъявления документов об оплате общественные объединения не вправе проводить мероприятия, а в случае, если оно всё же будет проведено организаторами, то будет составляться протокол об административном правонарушении», — констатировали белорусские гражданские активисты.

Они отказываются от оплаты услуг милиции, медицинских и коммунальных служб при проведении массовых мероприятий, отмечая, что «на протяжении многих лет никакой оплаты за услуги со стороны органов правопорядка, медицинских органов и коммунальных служб не взималось и надобности в этом не было, так как все они финансируются из бюджета, наполняемого за счёт налогов с физических и юридических лиц, а их работники получают заработную плату от государства».

Совмину Белоруссии, сказано в документе, «потребовалось собирать двойную дань с граждан, реализующих своё безусловное конституционное право на свободу массовых мероприятий (ст. 35 Конституции Республики Беларусь)» не ради «получения дополнительной прибыли «из воздуха».

Лидеры белорусских НГО уверены:

«Подлинная причина в другом: т. н. «белорусская экономическая модель», являясь буржуазной, хромает, как ей и положено, но власть имущие возвращаться на испытанный социалистический путь развития не хотят и посему, предвидя неизбежные общественные осложнения, пытаются лишить трудящихся возможности критики и протеста, делая материально недоступными им массовые мероприятия. И заметим: введением оплаты услуг власти фактически лишают права на массовые мероприятия именно лево-патриотические организации, отстаивающие социалистические ценности, союз с Россией и возрождение СССР, которые никем не финансируются, тогда как буржуазные, прозападные, в том числе экстремистские организации проблем с деньгами не знают, финансируются, в том числе из-за рубежа, и они готовы дополнительно оплачивать услуги милиции, медиков и коммунальщиков. Однако никого не заботит, что государственный корабль, давая крен на правый бок, может перевернуться».

Белорусские общественники напомнили, что «преследование левых сил со стороны властных структур, как правило, является одним из признаков фашизации режима». Вступившим в силу постановлением «уже наносится крупный идеологический вред и гражданам Республики Беларусь, и государству».

Лево-патриотические общественные объединения из «Единства» заявили проведение антифашистского пикетирования на 22 июня 2019 года. Их уже предупредили, что «при отсутствии оплаты милиция не допустит проведение пикетирования». Организаторы в своём уведомлении о пикетировании чётко указали, что не нуждаются в насильно навязываемых им платных услугах, что охрану общественного порядка обеспечат собственными силами, как и уборку территории, а медицинскую помощь обеспечат вызовом бригады «Скорой помощи», которая безо всяких дополнительных плат обязана выезжать по вызову.

«Таким образом, проводить массовые антифашистские мероприятия в республике уже не придётся, в том числе бороться с наступающим фашизмом, так как у их организаторов нет денег, — констатировали лидеры НГО. — Зато «чернобыльские шляхи», празднование годовщины несостоявшегося буржуазного коллаборационистского государства БНР или шествие в память о ложных жертвах «сталинских репрессий» в Куропатах, где на самом деле покоятся жертвы гитлеровского фашизма, проводить можно, так как у их организаторов денег достаточно».

Гражданский Комитет ПОО «Отечество», РОО СКПС и ОО ДСПС считают, что белорусский закон о массовых мероприятиях в части требования оплаты за их проведение и соответствующее постановление Совмина «явно противоречат действующей Конституции Республики Беларусь, и мы сожалеем, что гарант Конституции Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко мирится с таким положением и подписал данный Закон».

"Лево-патриотические общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный совет «Единство», вынуждены отказаться от проведения массовых мероприятий до отмены платы за их проведение и намерены бороться с нарушениями Конституции, каких в последнее время стало весьма много. Призываем трудящихся поддержать нас в этом», — сказано в заявлении белорусских левых.

Они призвали граждан не голосовать на грядущих выборах за кандидатов, способных «издавать Законы, выхолащивающие демократические нормы Конституции».

«Республика идёт вправо, становится на путь, который в своём конце неминуемо приведёт к остановке под именем «фашизм». Поэтому призываем трудящихся, пока не поздно, мобилизовываться и объединиться для борьбы с целью недопущения той участи, какая постигла народ братской Украины и уготована также и нам западными недругами Белоруссии и их местными приспешниками. История показала, в том числе в Белоруссии, что фашизм можно легко не допустить в зародыше, но уничтожить, когда он набрал силу, можно только большой кровью», — констатировали белорусские общественные организации.