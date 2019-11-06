Душанбе, 6 ноября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Российский эксперт по Туркестану на условиях анонимности объяснил ИА REGNUM несколько несостыковок в официальной версии ликвидации боевиков на таджикско-узбекской границе.

Mvd.tj Место перестрелки

«Возможно, боевики рассчитывали перейти границу бесшумно. Этим объясняются и подложные номера на машинах и то, что пограничники вели огонь на поражение еще до того, как машины вплотную приблизились к погранзаставе», — сказал эксперт, комментируя перестрелку на погранзаставе № 4 «Ишкобод» в 60 километрах западнее Душанбе.

Попытка незаметно пересечь границу

Эксперт предполагает, что боевики перешли границу Афганистана и оказались на территории Таджикистана еще 3 ноября. И это совпадает с официальной версией Душанбе.

«О передвижениях террористов было известно силовым структурах Таджикистана, и когда группа террористов приближалась к погранзаставе, сотрудникам об этом сообщили заранее», — сказал собеседник.

Он считает, что боевики рассчитывали «перейти границу бесшумно».

«Этим объясняются и подложные номера на машинах, и то, что пограничники вели огонь на поражение еще до того, как машины вплотную приблизились к погранзаставе. Естественно, машины ехали в одном ряду».

По официальной версии — боевики «Исламского Государства"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «напали на погранзаставу».

Состав группы

Что касается численности ликвидированной группы и ее состава, то эксперт выдвигает свою версию.

«Часть нападавших — боевики, пришедшие из Афганистана, часть людей — входили в состав «спящих террористических ячеек» в Таджикистане, и несколько человек были проводниками».

По его словам этим можно объяснить наличие трупов, «которые на фотографиях лежат со связанными руками. Они могли быть заложниками или проводниками. Если это проводники, то их могли связать в тот момент когда боевики поняли, что их попытка перейти границу провалилась. Это только версия. Я обратил внимание на некоторые странности и изучил фотографии. И у меня тоже есть несколько вопросов по ситуации», — подчеркнул российский эксперт.

Оружие

«Лично мне не до конца понятен момент с захватом оружия. По данным государственного комитета национальной безопасности Таджикистана нападавшие успели захватить оружие. Как у них могло оказаться пять автоматов и где они их взяли? Либо боевики взяли оружие в оружейной комнате, но тогда как пограничникам удалось избежать еще больших жертв со своей стороны?» — спрашивает собеседник редакции.

Это вопросы, на которыееще предстоит ответить.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 6 ноября на погранзаставу № 4 «Ишкобод» в 60 километрах западнее Душанбе было совершено нападение. Силовики уничтожили 15 из 20 нападавших, остальных задержали. От рук боевиков погибли солдат пограничных войск и милиционер.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ