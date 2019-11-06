* ИГ — запрещённая в России организация

Душанбе, , 10:54 — REGNUM Вооруженная группировка, совершившая нападение на погранзаставу в ночь на 6 ноября, проникла на территорию Таджикистана из Афганистана 3 ноября 2019 года. Её участники оказались членами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нападение было совершено по специальному заданию. Это удалось выяснить в ходе допроса задержанных, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Напомним, что сегодня, ночью 6 ноября, на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султонобод» (в 60 километрах на юго-западе от Душанбе, вблизи границы с Узбекистаном) напали двадцать вооружённых людей в масках. В ходе перестрелки убиты 17 человек: один солдат погранвойск, один сотрудник МВД и 15 нападавших. Пятерых нападавших удалось задержать.

Расследование продолжается.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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