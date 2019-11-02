Медведев в Ташкенте: переговоры и сотрудничество в рамках ШОС — трансляция
Ранее о заседании: Встреча глав правительств стран ШОС состоится в Ташкенте 1−2 ноября
Заседание Совета глав правительств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 2 ноября. В нём примет участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
В марте 2020 года в Москве на специальной встрече с участием представителей министерств финансов и финансовых регуляторов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также банковского и экспертного сообществ рассмотрят вопрос о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах. Об этом сообщал заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Он отметил существующие на этом пути трудности, которые связаны с расхождениями в уровне экономического потенциала стран ШОС, а также недостаточным развитием инфраструктуры рынков.
«В связи с этим ведётся разработка соответствующей дорожной карты», — уточнил Приходько.
Об этом: Переход стран ШОС на расчёты в нацвалютах обсудят в Москве
На заседание в Ташкент направился и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Напомним, что Белоруссия является наблюдателем в ШОС.
Читайте также: В правительстве РФ рассказали о работе по расширению ШОС
На сегодняшний день уже накоплен объёмный портфель заявок на присоединение к деятельности Шанхайской организации сотрудничества в том или ином качестве. Вопрос расширения организации стоит на повестке дня. Об этом на брифинге в преддверии заседания Совета глав правительств стран ШОС заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Он отметил, что первый этап присоединения к организации новых стран прошёл успешно. В настоящее время официальные обращения по поводу членства в организации поступили от Ирана в 2008 году и Афганистана в 2015 году.
Напомним, ШОС основана в 2001 году.
На сегодняшний день участниками ШОС являются: Россия, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.
Кроме того, есть страны-наблюдатели: Белоруссия, Афганистан, Монголия, Иран.
Индию вместо премьер-министра Нарендры Моди на саммите будет представлять министр обороны Раджнатх Сингх.
Эксперты ожидают, что на саммите в Ташкенте будут обсуждаться и перспективы использования посредничества России в разрешении ряда конфликтных ситуаций.
Отметим, что двухдневный саммит глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества также посетят главы Межбанковского объединения организации и её Делового совета.
Чем занимается Совет глав правительств стран ШОС?
Принимает бюджет организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия в рамках организации.
Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствование на заседании совета осуществляет глава правительства государства, на территории которого проводится заседание.
Место проведения очередного заседания совета определяется по предварительной договоренности глав правительств государств-членов.
Представители министерств финансов и регуляторов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во время встречи, которая состоится в марте 2020 года в Москве, обсудят развитие расчетов в национальных валютах государств. Об этом сообщил замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько на брифинге.
Новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов ШОС до 2035 года будет способствовать выходу бизнеса на рынки стран, входящих в объединение, сообщил замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
«Реализация этого документа призвана не только увеличить объемы взаимной торговли, но и существенно повысить глобальную конкурентоспособность, обеспечить качественное преобразование национальных экономик государств — членов ШОС путем внедрения цифровых технологий, — сказал Приходько.
Дмитрий Медведев прилетел в Ташкент.
В рамках встречи премьер-министров планируется подписать меморандумы ШОС со структурами ООН.
В Ташкент также прилетел министр обороны Индии Раджнат Сингх. Высокого гостя встречали заместитель министра обороны Узбекистана полковник Азизбек Икрамов и другие официальные лица.
Главы правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют принять новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества.
Дмитрий Медведев уже проводит переговоры в Ташкенте с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым, который лично встретил у трапа самолета в аэропорту главу правительства РФ. Вместе с ним также были первый замминистра иностранных дел страны Илхомжон Неъматов и хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.
Стоит отметить также, что шесть стран являются партнёрами по диалогу ШОС — Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.
Дмитрий Медведев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отправился с двухдневным рабочим визитом в Ташкент, сообщает «ТаджикТА». Помимо участия в заседании глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, таджикский премьер-министр планирует провести в Ташкенте ряд двусторонних встреч.
Дмитрий Медведев встретился с главным исполнительным лицом Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой.
Афганистан является традиционным и очень важным партнёром для России, отметил премьер-министр России.
«Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — сказал Дмитрий Медведев.
«Хотел бы выразить благодарность за поддержку, которую Вы оказываете мирному процессу, а также за укрепление связей между нашими странами», — отметил Абдулла Абдулла.
«Мы провели выборы, однако их результаты станут известны только через несколько дней. Быть может, через несколько недель. Но вне зависимости от результатов этих выборов сохранятся узы дружбы и сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Абдулла.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев «на полях» саммита глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества провёл встречу с главным исполнительным лицом Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой.
«У нас есть хорошая возможность на площадке встречи глав правительств ШОС пообщаться, поговорить о том, как развиваются события в вашей стране. Мы, конечно, очень внимательно за этим наблюдаем, имея в виду то, что Афганистан является традиционным и очень важным партнёром для России. Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — отметил Медведев.
Об этом: Медведев: Афганистан имеет ключевое значение для безопасности в регионе
На полях саммита глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча Дмитрия Медведева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном.
Ли Кэцян отметил, что буквально месяц с лишним назад в России состоялась очередная регулярная встреча глав правительств Китая и России, которая «увенчалась полным успехом».
«Буквально месяц с лишним назад мы с Вами в России проводили очередную регулярную встречу глав правительств Китая и России. Встреча увенчалась полным успехом. Мы со всеми китайскими коллегами провели очень приятно время в России. Ещё раз хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство и замечательную организацию моего визита и заседаний, встреч», — сказал премьер Госсовета КНР.
«Действительно, мы совсем недавно с Вами виделись в Петербурге. Время быстро бежит, и на полях Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества есть возможность сверить часы», — ответил Дмитрий Медведев.
«Узбекистан — это классическая восточная страна, где население много веков жило в традициях, характерных для восточного базара. Эти люди всегда отчаянно торговались. Они умеют это делать, и надо отдать должное, такая тактика приносит свои плоды».
Российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов на фоне визита Дмитрия Медведева в Ташкент поделился оценкой российско-узбекистанских отношений в интервью ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Ташкент будет отчаянно торговаться: о чем договорятся Россия и Узбекистан?
По мнению российского эксперта по Туркестану Аждара Куртова, конкретно от этого визита Дмитрия Медведева в Ташкент не стоит ждать «никаких прорывных договоренностей».
«Россия, так же как и Узбекистан, — президентские республики. И ключевые вопросы внешней политики решает президент, а не глава кабинета министров. Поэтому так называемые прорывные договоренности обычно заключаются во время встреч глав государств. И поэтому от этой встречи не стоит ждать чего-то сенсационного».
Напомним, 1 ноября Дмитрий Медведев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
ШОС имеет два постоянно действующих органа — Секретариат ШОС в Пекине и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте. Генеральный секретарь ШОС и Директор Исполнительного комитета РАТС ШОС назначаются Советом Глав государств сроком на три года.
С 1 января 2019 года эти посты соответственно занимают Владимир Норов (Узбекистан) и Джумахон Гиёсов (Таджикистан).
В Ташкенте сегодня, 2 ноября, проходит заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Подробности в материале: В столице Узбекистана проходит саммит ШОС на уровне глав правительств
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества призвал укрепить сотрудничество между государствами ШОС по линии спецслужб и правоохранительных органов.
Об этом: ШОС следует укрепить сотрудничество по линии спецслужб — Медведев
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов призвал глав правительств стран ШОС поддержать инициативу Ташкента об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
Читайте также: Премьер-министр Узбекистана призвал принять программу «зеленого пояса» ШОС
Все страны Шанхайской организации сотрудничества так или иначе сталкиваются с экономическими ограничениями, но, несмотря на это, сотрудничество продолжается, заявил Дмитрий Медведев.
Читайте также: Сотрудничество в рамках ШОС развивается, несмотря на давление — Медведев
Орган по борьбе с экономическими преступлениями в рамках ШОС предложил создать премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.
Читайте также: Киргизия призвала страны ШОС усилить борьбу с экономическими преступлениями
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал представителей стран — членов Шанхайской организации сотрудничества в России начать обсуждение вопроса перехода на расчеты в национальных валютах.
Подробности в материале: Медведев считает, что ШОС пора переходить на расчеты в нацвалютах
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев пригласил своих коллег по Шанхайской организации сотрудничества принять участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые должны пройти в Москве 9 мая 2020 года.
Подробности в материале: Медведев пригласил своих коллег по ШОС на празднование Дня Победы в Москве
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев призвал страны ШОС принять участие в строительстве торгово-логистического центра в приграничном районе с Китаем.
Читайте также: Премьер-министр Киргизии призвал активизировать создание банка ШОС
Власти Киргизии предлагают странам — членам Шанхайской организации сотрудничества принять участие в строительстве логистического комплекса на границе Киргизии с Китайской Народной Республикой.
Читайте подробнее: Киргизия призвали ШОС помочь в создании логистического центра у границы КНР
Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили программу развития экологического благополучия городов, которая была разработана по инициативе Российской Федерации.
Об этом: Программа экологического благополучия городов утверждена ШОС
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил принять дорожную карту по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах в рамках ШОС.
Читайте также: Казахстан предложил ШОС увеличить долю национальных валют в расчетах
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил создать Совет по развитию цифровой экономики в рамках ШОС. По его мнению, совет может стать площадкой для внедрения в страны Организации таких новых технологий, как 5G, «Умные города», большие данные, блокчейн, цифровые активы и других.
Читайте также: Казахстан предложил создать в ШОС Совет по развитию цифровой экономики
Таможенные службы стран ШОС приняли меморандум об интеграции национальных транзитных систем. В рамках заседания Совета глав правительств стран — участниц ШОС принято 14 документов, в том числе обновленная программа торгово-экономического сотрудничества до 2035 года.
Читайте также: Премьер-министры стран ШОС приняли 14 документов
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла принял участие в 18-ом заседании Совета глав правительств стран — участниц ШОС в Ташкенте. Он предложил создать региональную стратегию по борьбе с терроризмом.
Читайте также: Афганистан предложил ШОС создать стратегию по борьбе с терроризмом
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас предложил проводить в рамках ШОС регулярные встречи по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности.
Читайте также: Белоруссия предложила проводить встречи ШОС по вопросам атомной энергетики
Главы правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества приняли новую программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года.
Читайте подробнее: Принята программа экономического сотрудничества стран ШОС до 2035 года
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках заседания глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества призвал подумать о конкретных проектах, которые бы позволили Афганистану выйти из экономического кризиса и обеспечить его стабильность.
Подробности в материале: ШОС должна помочь Афганистану выйти из кризиса — Медведев