1−2 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев работает в Узбекистане. В Ташкенте он примет участие в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, к обсуждению запланирован широкий круг вопросов по тематике торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС. Особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства Российской Федерации в ШОС в 2019— 2020 годах. В ходе визита также запланированы двусторонние встречи. [[[picture1]]]

Фото с сайта Минобороны РФ ШОС

09:54 01.11.2019 Читайте также: Медведев выступит на заседании глав правительств стран ШОС в Ташкенте

09:55 01.11.2019 Ранее о заседании: Встреча глав правительств стран ШОС состоится в Ташкенте 1−2 ноября

10:08 01.11.2019 Заседание Совета глав правительств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 2 ноября. В нём примет участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

10:12 01.11.2019 В марте 2020 года в Москве на специальной встрече с участием представителей министерств финансов и финансовых регуляторов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также банковского и экспертного сообществ рассмотрят вопрос о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах. Об этом сообщал заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Он отметил существующие на этом пути трудности, которые связаны с расхождениями в уровне экономического потенциала стран ШОС, а также недостаточным развитием инфраструктуры рынков. «В связи с этим ведётся разработка соответствующей дорожной карты», — уточнил Приходько. Об этом: Переход стран ШОС на расчёты в нацвалютах обсудят в Москве

10:14 01.11.2019 На заседание в Ташкент направился и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Напомним, что Белоруссия является наблюдателем в ШОС.

10:15 01.11.2019 Читайте также: В правительстве РФ рассказали о работе по расширению ШОС На сегодняшний день уже накоплен объёмный портфель заявок на присоединение к деятельности Шанхайской организации сотрудничества в том или ином качестве. Вопрос расширения организации стоит на повестке дня. Об этом на брифинге в преддверии заседания Совета глав правительств стран ШОС заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Он отметил, что первый этап присоединения к организации новых стран прошёл успешно. В настоящее время официальные обращения по поводу членства в организации поступили от Ирана в 2008 году и Афганистана в 2015 году.

10:17 01.11.2019 Аскар Мамин [(cc) Яков Федоров]

10:55 01.11.2019 Напомним, ШОС основана в 2001 году.

10:57 01.11.2019 На сегодняшний день участниками ШОС являются: Россия, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Кроме того, есть страны-наблюдатели: Белоруссия, Афганистан, Монголия, Иран.

11:22 01.11.2019 Дмитрий Медведев [Иван Шилов © ИА REGNUM]

11:23 01.11.2019 Индию вместо премьер-министра Нарендры Моди на саммите будет представлять министр обороны Раджнатх Сингх.

11:59 01.11.2019 Дмитрий Медведев [Иван Шилов © ИА REGNUM]

12:28 01.11.2019 Эксперты ожидают, что на саммите в Ташкенте будут обсуждаться и перспективы использования посредничества России в разрешении ряда конфликтных ситуаций.

13:26 01.11.2019 Отметим, что двухдневный саммит глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества также посетят главы Межбанковского объединения организации и её Делового совета.

13:45 01.11.2019 Чем занимается Совет глав правительств стран ШОС? Принимает бюджет организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия в рамках организации. Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствование на заседании совета осуществляет глава правительства государства, на территории которого проводится заседание. Место проведения очередного заседания совета определяется по предварительной договоренности глав правительств государств-членов.

14:01 01.11.2019 Заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС. 01.12.2017 . government.ru

14:19 01.11.2019 Представители министерств финансов и регуляторов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во время встречи, которая состоится в марте 2020 года в Москве, обсудят развитие расчетов в национальных валютах государств. Об этом сообщил замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько на брифинге.

14:34 01.11.2019 Новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов ШОС до 2035 года будет способствовать выходу бизнеса на рынки стран, входящих в объединение, сообщил замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. «Реализация этого документа призвана не только увеличить объемы взаимной торговли, но и существенно повысить глобальную конкурентоспособность, обеспечить качественное преобразование национальных экономик государств — членов ШОС путем внедрения цифровых технологий, — сказал Приходько.

14:46 01.11.2019 Сергей Приходько [Government.ru]

14:55 01.11.2019 Дмитрий Медведев прилетел в Ташкент.

15:06 01.11.2019 В рамках встречи премьер-министров планируется подписать меморандумы ШОС со структурами ООН.

15:09 01.11.2019 В Ташкент также прилетел министр обороны Индии Раджнат Сингх. Высокого гостя встречали заместитель министра обороны Узбекистана полковник Азизбек Икрамов и другие официальные лица.

15:28 01.11.2019 Главы правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют принять новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества.

15:41 01.11.2019 Дмитрий Медведев уже проводит переговоры в Ташкенте с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым, который лично встретил у трапа самолета в аэропорту главу правительства РФ. Вместе с ним также были первый замминистра иностранных дел страны Илхомжон Неъматов и хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

15:57 01.11.2019 Стоит отметить также, что шесть стран являются партнёрами по диалогу ШОС — Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

16:04 01.11.2019 Скриншот Telegram-канала «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК»

16:07 01.11.2019 Дмитрий Медведев с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. 01.11.2019 . government.ru

16:09 01.11.2019 Дмитрий Медведев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

16:11 01.11.2019 Дмитрий Медведев с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 01.11.2019 . government.ru

16:19 01.11.2019 Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отправился с двухдневным рабочим визитом в Ташкент, сообщает «ТаджикТА». Помимо участия в заседании глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, таджикский премьер-министр планирует провести в Ташкенте ряд двусторонних встреч.

18:09 01.11.2019 Дмитрий Медведев встретился с главным исполнительным лицом Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой.

18:15 01.11.2019 Афганистан является традиционным и очень важным партнёром для России, отметил премьер-министр России.

18:16 01.11.2019 «Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — сказал Дмитрий Медведев.

18:19 01.11.2019 «Хотел бы выразить благодарность за поддержку, которую Вы оказываете мирному процессу, а также за укрепление связей между нашими странами», — отметил Абдулла Абдулла.

18:21 01.11.2019 «Мы провели выборы, однако их результаты станут известны только через несколько дней. Быть может, через несколько недель. Но вне зависимости от результатов этих выборов сохранятся узы дружбы и сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Абдулла.

18:26 01.11.2019 Встреча Дмитрия Медведева с главным исполнительным лицом Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой government.ru

18:34 01.11.2019 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев «на полях» саммита глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества провёл встречу с главным исполнительным лицом Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой. «У нас есть хорошая возможность на площадке встречи глав правительств ШОС пообщаться, поговорить о том, как развиваются события в вашей стране. Мы, конечно, очень внимательно за этим наблюдаем, имея в виду то, что Афганистан является традиционным и очень важным партнёром для России. Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — отметил Медведев. Об этом: Медведев: Афганистан имеет ключевое значение для безопасности в регионе

19:42 01.11.2019 На полях саммита глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча Дмитрия Медведева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном.

19:44 01.11.2019 Ли Кэцян отметил, что буквально месяц с лишним назад в России состоялась очередная регулярная встреча глав правительств Китая и России, которая «увенчалась полным успехом».

19:46 01.11.2019 «Буквально месяц с лишним назад мы с Вами в России проводили очередную регулярную встречу глав правительств Китая и России. Встреча увенчалась полным успехом. Мы со всеми китайскими коллегами провели очень приятно время в России. Ещё раз хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство и замечательную организацию моего визита и заседаний, встреч», — сказал премьер Госсовета КНР.

19:49 01.11.2019 Встреча с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном government.ru

20:22 01.11.2019 «Действительно, мы совсем недавно с Вами виделись в Петербурге. Время быстро бежит, и на полях Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества есть возможность сверить часы», — ответил Дмитрий Медведев.

20:33 01.11.2019 «Узбекистан — это классическая восточная страна, где население много веков жило в традициях, характерных для восточного базара. Эти люди всегда отчаянно торговались. Они умеют это делать, и надо отдать должное, такая тактика приносит свои плоды». Российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов на фоне визита Дмитрия Медведева в Ташкент поделился оценкой российско-узбекистанских отношений в интервью ИА REGNUM. Читайте подробнее: Ташкент будет отчаянно торговаться: о чем договорятся Россия и Узбекистан?

21:18 01.11.2019 Базар «Кумтепа» в Маргилане, Ферганская область Mr. Theklan

00:15 02.11.2019 По мнению российского эксперта по Туркестану Аждара Куртова, конкретно от этого визита Дмитрия Медведева в Ташкент не стоит ждать «никаких прорывных договоренностей». «Россия, так же как и Узбекистан, — президентские республики. И ключевые вопросы внешней политики решает президент, а не глава кабинета министров. Поэтому так называемые прорывные договоренности обычно заключаются во время встреч глав государств. И поэтому от этой встречи не стоит ждать чего-то сенсационного». Напомним, 1 ноября Дмитрий Медведев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

01:02 02.11.2019 ШОС имеет два постоянно действующих органа — Секретариат ШОС в Пекине и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте. Генеральный секретарь ШОС и Директор Исполнительного комитета РАТС ШОС назначаются Советом Глав государств сроком на три года. С 1 января 2019 года эти посты соответственно занимают Владимир Норов (Узбекистан) и Джумахон Гиёсов (Таджикистан).

07:15 02.11.2019 Ташкент. (cc) xusenru

09:03 02.11.2019 В Ташкенте сегодня, 2 ноября, проходит заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Подробности в материале: В столице Узбекистана проходит саммит ШОС на уровне глав правительств

09:09 02.11.2019 Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества призвал укрепить сотрудничество между государствами ШОС по линии спецслужб и правоохранительных органов. Об этом: ШОС следует укрепить сотрудничество по линии спецслужб — Медведев

09:09 02.11.2019 Совместное фотографирование глав делегаций государств — членов ШОС. government.ru

09:12 02.11.2019 Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов призвал глав правительств стран ШОС поддержать инициативу Ташкента об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Читайте также: Премьер-министр Узбекистана призвал принять программу «зеленого пояса» ШОС

09:15 02.11.2019 Все страны Шанхайской организации сотрудничества так или иначе сталкиваются с экономическими ограничениями, но, несмотря на это, сотрудничество продолжается, заявил Дмитрий Медведев. Читайте также: Сотрудничество в рамках ШОС развивается, несмотря на давление — Медведев

09:28 02.11.2019 Орган по борьбе с экономическими преступлениями в рамках ШОС предложил создать премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. Читайте также: Киргизия призвала страны ШОС усилить борьбу с экономическими преступлениями

09:32 02.11.2019 Заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС в узком составе. government.ru

09:33 02.11.2019 Заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС в расширенном составе. government.ru].jpg

09:38 02.11.2019 Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал представителей стран — членов Шанхайской организации сотрудничества в России начать обсуждение вопроса перехода на расчеты в национальных валютах. Подробности в материале: Медведев считает, что ШОС пора переходить на расчеты в нацвалютах

09:44 02.11.2019 Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев пригласил своих коллег по Шанхайской организации сотрудничества принять участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые должны пройти в Москве 9 мая 2020 года. Подробности в материале: Медведев пригласил своих коллег по ШОС на празднование Дня Победы в Москве

09:47 02.11.2019 Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев призвал страны ШОС принять участие в строительстве торгово-логистического центра в приграничном районе с Китаем. Читайте также: Премьер-министр Киргизии призвал активизировать создание банка ШОС

09:54 02.11.2019 Власти Киргизии предлагают странам — членам Шанхайской организации сотрудничества принять участие в строительстве логистического комплекса на границе Киргизии с Китайской Народной Республикой. Читайте подробнее: Киргизия призвали ШОС помочь в создании логистического центра у границы КНР

10:34 02.11.2019 Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили программу развития экологического благополучия городов, которая была разработана по инициативе Российской Федерации. Об этом: Программа экологического благополучия городов утверждена ШОС

10:35 02.11.2019 Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил принять дорожную карту по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах в рамках ШОС. Читайте также: Казахстан предложил ШОС увеличить долю национальных валют в расчетах

10:47 02.11.2019 Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил создать Совет по развитию цифровой экономики в рамках ШОС. По его мнению, совет может стать площадкой для внедрения в страны Организации таких новых технологий, как 5G, «Умные города», большие данные, блокчейн, цифровые активы и других. Читайте также: Казахстан предложил создать в ШОС Совет по развитию цифровой экономики

11:20 02.11.2019 Таможенные службы стран ШОС приняли меморандум об интеграции национальных транзитных систем. В рамках заседания Совета глав правительств стран — участниц ШОС принято 14 документов, в том числе обновленная программа торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. Читайте также: Премьер-министры стран ШОС приняли 14 документов

11:55 02.11.2019 Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла принял участие в 18-ом заседании Совета глав правительств стран — участниц ШОС в Ташкенте. Он предложил создать региональную стратегию по борьбе с терроризмом. Читайте также: Афганистан предложил ШОС создать стратегию по борьбе с терроризмом

12:27 02.11.2019 Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас предложил проводить в рамках ШОС регулярные встречи по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности. Читайте также: Белоруссия предложила проводить встречи ШОС по вопросам атомной энергетики

12:44 02.11.2019 Главы правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества приняли новую программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. Читайте подробнее: Принята программа экономического сотрудничества стран ШОС до 2035 года

12:54 02.11.2019 Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках заседания глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества призвал подумать о конкретных проектах, которые бы позволили Афганистану выйти из экономического кризиса и обеспечить его стабильность. Подробности в материале: ШОС должна помочь Афганистану выйти из кризиса — Медведев