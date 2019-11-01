Москва, , 09:10 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев с официальным визитом посетит Узбекистан. Он примет участие в заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС, сообщается на сайте правительства РФ.

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Премьер-министры стран — членов ШОС обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах. Основные темы — взаимодействие в области высоких технологий и цифровизации.

По итогам заседания будут подписаны программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Также Медведев проведёт ряд двусторонних встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание глав правительств стран — участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) состоится 1 и 2 ноября текущего года в Ташкенте.

Подробнее: Встреча глав-правительств стран ШОС состоится в Ташкенте 1−2 ноября